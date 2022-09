Modelo expõe caso de traição com vocalista do Maroon 5: ''Envergonhada''

Modelo expõe caso com Adam Levine por mais de um ano; vocalista do Maroon 5 é casado há 10 e espera o nascimeto do terceiro filho

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 09h46

Há menos de uma semana, Adam Levine (43) e sua esposa, Behati Prinsloo (34), anunciaram que estão esperando seu terceiro filho. Porém, o que se tornou notícia não foi a gravidez e sim uma suposta traição do vocalista do Maroon 5 com uma modelo norte-americana.

Sumner Stroh expôs conversas dela com o cantor californiano dizendo que ela manteve um caso com ele por mais de um ano. Através de um exposed no TikTok, a texana detalhou que eles se encontraram por cerca de um ano, enquanto ele ainda estava casado com a top model da Victoria Secret.

“Envergonhada por estar envolvido com um homem com essa total falta de remorso e respeito”, escreveu ela na legenda do vídeo em que expõe toda essa polêmica.

Meses depois, o artista chegou a perguntar se poderia nomear o bebê que ele é a esposa estavam esperando com o nome da modelo: "Eu não estava no meio artístico como estou agora. Então eu era definitivamente muito facilmente manipulada", explicou, antes de dar nome a seu caso.

"Então, tenho certeza que você sabe quem é Adam Levine. Adam e eu estávamos nos vendo por cerca de um ano, depois que parei de falar com ele por um período de meses, foi assim que ele voltou à minha vida", conta ela.

Ainda no vídeo, ela mostrou prints das conversas. Em uma das imagens, aparece uma mensagem supostamente enviada pelo cantor que diz: “Uma séria questão. Eu terei outro bebê e se ele não foi um menino eu queria muito dar o seu nome. Tudo bem por você?”. A mensagem teria sido enviada no dia 01 de junho.

Questionada pelos usuários pelo motivo na qual decidiu compartilhar sua história neste momento em específico, ela disse que "enviou alguns prints de forma imprudente para alguns amigos em quem eu achava que confiava, e um deles tentou vender para um tabloide".

Até o momento, Adam Levine e Behati Prinsloo não se pronunciaram sobre o caso.