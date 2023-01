Modelo desabafa após boatos de romance com Kylian Mbappé

Modelo Rose Bertram foi apontada como novo affair do jogador francês Kylian Mbappé

A modelo belga Stephanie Rose Bertram (28) veio à público através de suas redes sociais nesta segunda-feira, 9, para falar sobre os rumores de que ela e o jogador francês Kylian Mbappé (24) estariam vivendo um affair. A loira negou qualquer envolvimento com o atacante do Paris Saint-Germain.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo publicou um desabafo sobre os ataques que vem sofrendo por conta das mentiras divulgadas na imprensa europeia. “Eu normalmente não respondo a fofocas ou rumores, mas há uma linha que nunca deve ser cruzada. Nas últimas semanas, mentiras causaram danos enormes à minha família, a mim e a todos à minha volta”, começou.

“2023 começou para mim com ódio e cyberbullying e, infelizmente, essa é a triste imagem do que o mundo se tornou. Nada do que foi dito ou escrito é verdade de qualquer forma. A verdade nunca virá de um estranho que não sabe nada sobre minha vida e que está se escondendo atrás de uma tela”, pontuou.

“Senti a necessidade de levantar a voz: porque se deixarmos cada um falar o que quiser, podemos começar a achar que isso é normal. Há muitas outras pessoas que estão enfrentando isso e trata-se de pura maldade. À minha leal família, amigos e apoiadores, agradeço profundamente pelo apoio. Espalhe a verdade, espalhe o amor e seja gentil, porque no final o amor vai prevalecer”, finalizou.

Rose é uma modelo belga, e já foi casada com o também jogador de futebol, o holândes Gregory van der Wiel (34), que já atuou pelo Paris Saint-Germain e pela seleção holandesa, indo para a copa de 2010.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Bertram (@rose_bertram)



Mbappé revela que pensou em não jogar na seleção francesa

Durante uma entrevista à Sports Illustrated, Mbappé (23) surpreendeu ao revelar que já pensou em não jogar mais pela seleção francesa após sofrer ataques racistas. Ele foi alvo de ofensas preconceituosas no ano de 2021 e teve que refletir sobre o seu futuro no futebol.

“Não posso jogar para gente que pensa que sou um macaco. Pensei em nunca mais voltar à seleção. Depois refleti, juntamente com as pessoas que jogam comigo, e decidi continuar. Penso que não passa uma boa mensagem uma pessoa se dar por vencida quando as coisas não acontecem como esperamos”, disse o jogador.