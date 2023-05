Mirela Janis cobra presentes de convidados de casamento milionário: ‘Dá tempo’

Influenciadora Mirela Janis pede para convidados enviarem presentes após festa de casamento milionária

E parece que o casamento para lá de milionário e luxuoso da influenciadora digital Mirela Janis (25) com Yugnir Ângelo (34) ainda rende muito o que falar! Após a festa que custou mais de R$ 2 milhões feita em João Pessoa, a ruiva usou suas redes sociais para fazer um pedido inusitado aos convidados do evento.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital cobrou os presentes das pessoas que foram para a festa. “Os convidados que foram na festa e ainda não deram presente para a gente, o site ainda está funcionando, viu? Ainda dá tempo!”, falou Mirela.

Na lista de presentes dos pombinhos recém casados, estão uma viagem para as Maldivas, na Ásia, por cerca de R$ 52 mil, um passeio de cruzeiro que sai de Miami, nos Estados Unidos, por mais ou menos R$ 20 mil. Além disso, podem-se encontrar outras “lembrancinhas”, como as passagens áereas para a lua de mel, por R$ 15 mil, ou um sofá de R$ 12 mil, entre outros.

🚨VEJA: Influenciadores Mirela Janis e Yugnir Ângelo fazem lista bizarra de presentes para casamento. pic.twitter.com/lqLEyvt5ko — Central Reality (@centralreality) May 12, 2023

Os detalhes da cerimônia

Os ex-participantes do Power Couple Brasil, da Record TV, prepararam uma cerimônia e festa avaliadas em R$ 2 milhões. A celebração acontecerá na Domus Hall, na Paraíba, e contará com a presença de 350 convidados, entre eles, Deolane Bezerra, Adriane Galisteu, Gabi Martins, Marina Ferrari, Elana Valenaria e muitos outros.

"Sempre sonhei com esse momento. Mesmo com tudo que já passamos, nós nunca desistimos um do outro. Lutamos muito para ficarmos juntos, acertando, errando, recebendo haters e críticas", disse a noiva. "É uma promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas. Estamos muito ansiosos e sonhando com o grande dia, tenho certeza que ficará para sempre guardado em nossas memórias e de todos que estarão presentes", falou o noivo. Vale lembrar que Mirela e Yugnir estão juntos desde 2019, mas o namoro engatou mesmo depois da participação dela no reality De Férias com o Ex Brasil Celebs. O noivado aconteceu em 2021.

