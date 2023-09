Melody impressiona ao presentear a irmã com carrão de meio milhão: ‘Uma nave’

Poderosa! Aos 16 anos, Melody desembolsa fortuna e compra carro caríssimo para celebrar o aniversário de sua irmã mais velha, Bella Angel

Aos 16 anos, a cantora Melody surpreendeu seus seguidores nas redes sociais na última quarta-feira, 13, ao compartilhar detalhes do presente de aniversário que deu para sua irmã mais velha. Em um gesto generoso, a artista desembolsou aproximadamente meio milhão de reais para presentear a também cantora Bella Angel com um carrão de luxo.

Através do stories do Instagram, Melody mostrou a garagem de sua casa repleta de veículos luxuosos para compartilhar a novidade: “Gente, olha essa garagem como ficou, que incrível! Esse aqui é o presente da Bella, ela dezoitou”, disse a cantora, que exibiu o carrão azul, avaliado em cerca de R$ 520 mil, com um laço vermelho.

Na sequência, a dona dos hits ‘Love Love’ e ‘Pipoco’ mostrou que seu pai também aproveitou a ida à concessionária para adquirir um novo veículo luxuoso na cor branca: “O do meu pai também é brabo. Pai só tem dois lugares e você tem um monte de filha e agora?”, ela brincou com a escolha. Vale lembrar que além de Melody e Bella, ele tem outras três filhas.

Em suas redes sociais, o pai das artistas também celebrou as conquistas: “Peguei esse aqui pra mim, mais uma nave pra coleção”, disse o empresário Belinho, que gerencia a carreira de suas filhas desde a infância e possui uma coleção de veículos luxuosos na mansão de Melody: "Família aumentou pra seis", ele escreveu em um stories.

Pai de MC Melody exibe coleção de carros de luxo - Reprodução/Instagram

Bella também compartilhou uma publicação em suas redes sociais para agradecer sua irmã e seu pai pelo presentão:“Muito obrigada pai por sempre me apoiar e ser meu melhor amigo, obrigada por tudo mesmo, você fez tudo isso ser possível e muito obrigada Mel por ser uma irmã e melhor amiga incrível, por tudo mesmo, eu amo muito vocês”, escreveu Bella.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bella Angel Oficial (@bellaangeloficial)

Melody alcançou o sucesso ao dividir vídeos caseiros de suas composições e covers nas redes sociais. Desde então, a jovem está trilhando uma jornada de sucesso na música e possui colaborações com Ana Castela e Naldo. Além disso, ela também já se envolveu em algumas polêmicas na web, envolvendo a cantora Anitta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melody (@melodyoficial3)

Melody é dona de mansão com piscina em condomínio de luxo:

Além de ter uma garagem repleta de veículos de luxo, Melody também tem outras dependências luxuosas em sua mansão localizada em um condomínio de luxo em São Paulo. Aos 15 anos, ela arrematou o imóvel, que conta com uma grande piscina com cascata, além de uma extensa área de lazer no ambiente externo da casa; confira imagens da mansão!