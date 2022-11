Mel Lisboa lamenta a morte do seu pai, Bebeto Alves: 'Te amo para sempre'

Mel Lisboa fala pela primeira vez sobre a morte do seu pai, o cantor Bebeto Alves, e faz homenagem comovente nas redes sociais

A atriz Mel Lisboa emocionou os seus seguidores ao anunciar a morte do seu pai, o cantor Bebeto Alves. Nesta segunda-feira, 7, ela compartilhou uma foto segurando a mão do pai no hospital e falou sobre a despedida dele.

Na legenda, ela homenageou o pai com um recado carinhoso.

"Nas pegadas das suas botas, ele trouxe as ruas de Porto Alegre. E na cidade dos seus versos, o sonho dos seus amigos. Meu pai, Bebeto Alves, grandessíssimo artista, partiu nesta madrugada. Como toda estrela, segue emanando sua luz mesmo após ter se apagado. Ficam sua vasta obra e a imensa saudade. Pegadas que jamais serão apagadas. Te amo para sempre, papis", disse ela.

O cantor e compositor Bebeto Alves estava internado em um hospital de Porto Alegre há alguns dias para o tratamento de um câncer no pulmão. Ele falou durante a madrugada desta segunda-feira, 7. O velório deverá acontecer na quarta-feira, 9, no Crematório Metropolitano de Porto Alegre.

Atualmente, Mel Lisboa interpreta a personagem Regina na novela Cara e Coragem, trama das 7 da Globo.

Confira a homenagem de Mel Lisboa para o pai: