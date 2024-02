Mel Fronckowiak compartilha registro raro de sua filha com Rodrigo Santoro

Ao celebrar seus 36 anos nas redes sociais, Mel Fronckowiak compartilha um registro raro de Nina, sua filha com o ator Rodrigo Santoro; confira!

A atriz Mel Fronckowiak completou 36 anos em 16 de janeiro, mas decidiu celebrar seu aniversário nas redes sociais apenas alguns dias depois. Nesta segunda-feira, 5, a esposa de Rodrigo Santoro compartilhou um vídeo sobre esse novo marco e ainda mostrou um registro raro de sua filha, Nina, de 6 anos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista refletiu sobre seu aniversário em um vídeo emocionante. Nos registros, ela mostra uma curta viagem em família à praia, onde ela apareceu em momentos rápidos com sua herdeira e marido, com direito a abraços e muitas risadas.

"Quando você faz 36 anos, você descobre que já não tem mais 30 e poucos anos, mas também falta um pouquinho para chegar nos 40", iniciou Mel em seu vídeo. "Quando você faz 36 anos, a raiz já não dura mais o mês inteiro das férias, mas você descobre que tem raízes muito mais profundas e importantes. Quando você faz 36 anos, você se sente jovem demais ainda, mas com uma experiência para não repetir certos erros e não insistir em certas pessoas", disse ela.

E continuou: "Quando você faz 36 anos você ainda não sabe dizer não com propriedade absoluta, mas já entende que se desagradar para agradar os outros não faz o menor sentido. Quando você faz 36 anos, você descobre que a vida é mais simples do que parecia quando você tinha 20 e poucos. Que nossos defeitos também sustentam algumas qualidades".

Ao finalizar, Mel ainda falou sobre a passagem de tempo, além de valorizar a si mesma e as pessoas que ama. "Quando você faz 36 anos você descobre, principalmente, que o amor próprio é o amor mais honesto que existe. Que viver é dolorido, mas também maravilhoso. Que o tempo vai passar, você querendo ou não. E que estar com pessoas que você ama em um lugar onde você se sente em casa é o maior dos presentes", disse por fim.

Rodrigo Santoro homenageou Mel Fronckowiak em seu aniversário

Em janeiro, no aniversário de Mel Fronckowiak, seu marido, o ator Rodrigo Santoro, fez questão de homenageá-la em suas redes sociais. Ele abriu um álbum de fotos em vídeos em momentos descontraídos ao lado de sua amada e se declarou na legenda da publicação.

"A parte mais bonita da vida é caminhar e amadurecer contigo. A cada dia, me apaixono mais por quem você se torna. Feliz dia", escreveu Rodrigo.