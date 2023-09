Matheus Abreu aparece pela primeira vez após sofrer acidente: “Me derrubou”

Matheus Abreu, ator que interpretou 'Eduardo' em 'Vai na Fé', atualiza estado de saúde e faz relato forte sobre acidente de moto

O ator Matheus Abreu, conhecido por seu papel como 'Eduardo' na novela da Globo 'Vai na Fé', fez sua primeira aparição pública desde que sofreu um acidente no início da semana em Ouro Preto, Minas Gerais. Através das redes sociais, ele compartilhou uma atualização sobre seu estado de saúde e revelou novos detalhes sobre o susto.

Em um vídeo publicado em seu feed no Instagram, Matheus contou que recebeu alta e está se recuperando em casa: "Oi, pessoal! No início da semana sofri um acidente, saíram várias matérias sobre isso, então estou passando para avisar que está tudo bem, já estou em casa, já recebi alta do hospital, foi um susto bem grande, mas agora está tudo bem", ele celebrou.

Com a voz embargada, Matheus fez um relato forte sobre o acidente: “O susto foi grande, porque eu estava de moto, na avenida principal de um bairro, quando um carro, vindo do retorno, parou no retorno, e quando eu estava passando ele simplesmente acelerou em cima de mim, acertou minha moto, me derrubou, me ralei bastante", o ator desabafou.

Por fim, o artista tranquilizou e fez um agradecimento: "Mas, graças a Deus, está tudo bem, e é isso. Foco total na recuperação. Muito obrigado por toda a preocupação, pelo carinho, pelas mensagens", concluiu Matheus, que elegeu uma foto ao lado da família como capa do vídeo. Após o acidente, o ator foi socorrido pelo SAMU e ficou em observação em um hospital da cidade, antes de receber alta.

Vale lembrar que além da recente produção na Globo, Matheus Abreu tem se destacado por uma série de conquistas ao longo de sua trajetória profissional. O ator teve uma participação no filme 'Hoje eu quero voltar sozinho' e emplacou papéis nas novelas 'Malhação' e 'O Sétimo Guardião'.

O que aconteceu entre Matheus Abreu e Bella Campos?

Além de passar por um susto emum acidente de moto, Matheus Abreu também teve seu nome envolvido em uma polêmica nesta semana. Após o término de MC Cabelinho e Bella Campos, o artista foi apontado como motivo de uma briga entre o antigo casal por contracenar com a atriz na novela ‘Vai na Fé’. Saiba o que rolou!