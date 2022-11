Marisa Orth exibe foto inédita com o filho em data especial

Marisa Orth comemora o aniversário de 24 anos do filho e mostra selfie especial com o herdeiro

A atriz Marisa Orth (59) está em festa nesta sexta-feira, 18. Isso porque ela comemorou o aniversário de 24 anos do filho, João Antonio.

Para celebrar a data especial, ela compartilhou uma selfie inédita dos dois juntos e falou sobre a sua admiração pelo filho.

"Hoje é dia 18 de Novembro. Há 24 anos nascia meu filho João Antonio, o maior amor da minha vida. Alegria!! O mundo é seu! Você é um homem lindo, inteligente e amoroso. Feliz demais com o ser humano que você se tornou. Que esse novo ano seja o melhor da sua vida", escreveu na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marisa Orth (@marisaorth)

Luiz Fernando Guimarães faz homenagem para Marisa Orth

Neste mês de outubro, Marisa Orth fez aniversário e ganhou uma homenagem especial do seu amigo, o ator Luiz Fernando Guimarães. Nas redes sociais, ele falou sobre a admiração pela amiga.

"Minha amiga @marisaorth para sempre… te adoro e você sabe disso! Tantos trabalhos e amizade e lá se vão décadas… Minha admiração por você é enorme e sei que sou correspondido. Apenas separados geograficamente, mas juntos até o fim", começou o artista.

Em seguida, Luiz Fernando citou alguns fatos que tornam os dois parecidos, e desejou trabalhar com Marisa no futuro. "Até meio parecido somos, altos e muitas vezes inadequados pelo tamanho do mundo que nos cerca, principalmente em avião ou melhor, banheiro de avião e outros tantos lugares! Te desejo toda a sorte do mundo, projetos e quem sabe juntos né?!", acrescentou.

Por fim, o ator parabenizou a amiga e se declarou. "Muita saúde, equilíbrio e muito sucesso. Feliz aniversário, meu bem, e que esse dia perpetue por toda sua vida. Te amo e sou fã de seu filho João. Precisamos nos ver logo, porque quero te cobrir de abraços e beijos! Feliz seu dia", finalizou a homenagem.