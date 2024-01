Marina Ruy Barbosa opina após polêmica envolvendo Juliette: ‘Perder essa essência’

Discretíssima, Marina Ruy Barbosa abre rara exceção e sai em defesa após polêmica envolvendo a cantora e ex-BBB, Juliette

Nos últimos dias, a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil, Juliette, foi alvo de várias críticas em relação à sua carreira musical. Mas nesta quarta-feira, 18, ela recebeu o apoio da atriz Marina Ruy Barbosa. Em um raro momento de abertura, a ruiva usou suas redes sociais para mandar uma mensagem e exaltar a postura da morena.

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início quando o cantor Xand Avião afirmou que "Juliette não é cantora” durante sua participação no podcast do G1. Esse comentário sobre a campeã do reality show da Globo gerou repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre o público, com críticas ou mensagens de apoio à ex-sister.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, Marina surpreendeu ao expressar sua opinião sobre a cantora: “Só uma coisa, a Juliette é TÃO iluminada, carismática, gente boa… sempre depois de encontrar com ela, eu penso: ela é uma das pessoas mais especiais do meio artístico”, elogiou a atriz, que está no ar como ‘Preciosa’ na novela ‘Fuzuê’ na Globo.

Apesar de não se referir especificamente ao polêmico comentártio, Marina desejou que as recentes dificuldades fortalecessem Juliette: “E eu sempre fico na cabeça, tomara que as pancadas dessa vida nunca faça ela mudar, perder essa essência e essa áurea”, a ruiva concluiu seu posicionamento sobre a artista e prestou seu apoio de maneira discreta.

Só uma coisa, a @juliette é TÃO iluminada, carismática, gente boa… sempre depois de encontrar com ela, eu penso: ela é uma das pessoas mais especiais do meio artístico.

E eu sempre fico na cabeça, tomara que as pancadas dessa vida nunca façam ela mudar, perder essa essência e… — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) January 16, 2024

Xand se pronuncia após comentário sobre Juliette:

Xand, que deu iniciou a polêmica também justificou sua fala em suas redes sociais: “Eu estava falando da profissão de ser cantor, durante toda a entrevista e sobre as dificuldades do início da carreira e tudo, falei até do caso do Nattan que está passando por um momento com a voz e como a voz é importante a gente cuidar dela direito”, disse.

"Quando eu falei da Ju foi exatamente isso, que ela ainda não está totalmente pronta como cantora, mas com toda certeza será uma gigante. Eu digo isso desde quando ela saiu do BBB, que ela é artista sim e é tão do fundo do meu coração que eu a convidei pra participar do meu projeto 'Mistura' que sai dia 26 e é tão importante pra minha carreira”, ele explicou.

Marina Ruy Barbosa revela pacto para evitar boatos:

Discretíssima em sua vida pessoal, Marina Ruy Barbosa raramente comenta alguma polêmica, como foi o caso envolvendo Juliette. Inclusive, a ruiva compartilhou recentemente que estabeleceu um pacto com a atriz Giovana Cordeiro, sua parceira no protagonismo da novela das sete na Globo, para evitar rumores de rivalidade entre as duas. Entenda como funciona!