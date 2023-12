Marina Ruy Barbosa revela que fez pacto com atriz de Fuzuê

Marina Ruy Barbosa surpreendeu ao revelar que fez um pacto com uma atriz da novela Fuzuê, da Globo, nos bastidores da gravação. Saiba o motivo!

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu ao revelar uma curiosidade sobre os bastidores da novela Fuzuê, da Globo. Ela contou que fez um pacto com a atriz Giovana Cordeiro, que divide o protagonista da trama ao seu lado, para que elas não ficassem abaladas com os comentários negativos nas redes sociais.

As duas combinaram de ficar unidas e ter uma parceria ao longo de todo o projeto. “Falei para ela: ‘Gi, vão fazer de tudo para comparar a gente, fazer rivalidade de mocinha e vilã e a gente não pode deixar! Vamos fazer um pacto de mulheres unidas, que não vão se deixar levar pelo sistema'. E a gente fez esse pacto e é maravilhoso”, disse ela no programa Conversa com Bial.

Além disso, a atriz contou que teve a ajuda de uma psicanalista para criar a sua personagem Preciosa, que é a vilã de Fuzuê. "As pessoas não imaginam o tanto de processo que tem para montar um personagem. Acho que as pessoas imaginam que a gente lê o texto, decora e vai. Não é assim. Tem todo um estudo por trás do perfil de cada personagem. A maneira que a gente se comporta, fala e age é diferente em cada relação. (...) Isso é fundamental para começar o trabalho, para entender quem ela é", contou.

Marina Ruy Barbosa é flagrada com seu noivo

A atriz Marina Ruy Barbosa aproveitou a noite deste domingo, 19, para curtir um passeio com seu noivo, o empresário Abdul Fares. Os dois foram flagrados em uma rara aparição juntos em público.

Os paparazzi flagraram o casal apaixonado circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro e em um jantar em um restaurante do local. Nas imagens, os dois apareceram sorridentes e conversando em total sintonia.

Vale lembrar que o noivado de Marina e Abdul veio à tona em outubro deste ano, quando ela começou a circular com um anel luxuoso com pedrarias. O pedido foi feito durante uma viagem deles há pouco tempo para Dubai, nos Emirados Árabes.

Fotos: AgNews