Marido de Tiago Abravanel abre álbum de fotos do casamento

Fernando Poli e Tiago Abravanel mostram as fotos do casamento civil, que aconteceu nesta semana, no apartamento deles

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 20h54

Tiago Abravanel e Fernando Polio se casam oficialmente - Foto: Reprodução / Instagram; @guiipaiva @lucas.arco