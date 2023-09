Mariano e Jakelyne Oliveira trocam declarações apaixonadas: "3 anos do primeiro beijo"

O cantor Mariano e a modelo Jakelyne Oliveira ficaram pela primeira vez durante o reality show 'A Fazenda 12'

O cantor Mariano, da dupla com Munhoz, e a modelo Jakelyne Oliveira usaram as redes sociais nesta terça-feira, 19, para comemorar uma data muito especial. Há três anos os dois se beijaram pela primeira vez, e nunca mais se separaram.

Eles se conheceram durante o realiy A Fazenda 12, da Record TV, e ficaram próximos durante o confinamento. O relacionamento, que começou na atração, seguiu firme após o fim do programa, e eles fizeram questão de comemorar nas redes sociais.

No Instagram, Mariano postou um vídeo beijando Jakelyne durante um passeio e se declarou. "3 anos do primeiro/último beijo! O primeiro que dei em você e o último que quero provar na vida! Te amo, Jakelyne", escreve o sertanejo.

Depois foi a vez da ex-miss demonstrar todo seu amor para o amado. Em sua rede social, ela publicou um vídeo em que aparece beijando o amado, e também se declarou. "Hoje faz 3 anos do beijo que iniciou nossa história de amor. Foi assim, sem planejar, que nos conectamos... Se bem que, para ser honesta, acredito que Deus já havia planejado tudo, porque quando olho para nós, só consigo pensar nEle. Sou muito grata por compartilhar a vida contigo. Meu melhor amigo e meu grande amor. Ps: amar deixa a gente a gente cafona né? Hahaha, eu amo!", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariano (@mariano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jakelyne Oliveira (@jaakelyne)

Leia também:Biel se declara para Tays Reis ao recordar beijos em 'A Fazenda': "Mudou minha vida"

Jakelyne Oliveira descarta ciúmes de Mariano

Vivendo momentos de puro romance ao lado de Mariano, a modelo Jakelyne Oliveira confessou que não tem muito ciúmes de seu namorado. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração e revelou que adora a interação que tem com os fãs do casal nas redes sociais.

Segundo Jake, que volta e meia compartilha registros encantadores ao lado amado, ela é grata por todo o amor que recebe dos admiradores dos dois e, por conta disso, não vê o assédio nas redes sociais com algo negativo. "Sou muito grata por todos os fãs que torcem pela minha felicidade e do Mariano, a conexão que temos com nossos seguidores é algo muito especial e valiosa para nós", declarou. Confira a entrevista completa!