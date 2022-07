Mariana Ximenes curte show de Gilberto Gil e sua família na França

A atriz Mariana Ximenes postou algumas fotos ao lado de Gilberto Gil e sua família e falou da emoção de assistir ao show

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 20h10

Mariana Ximenes(41) usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 25, para dividir os cliques de um momento muito especial. A atriz está na França e aproveitou para assistir ao show de Gilberto Gil (80) e sua família.

No Instagram, ela compartilhou algumas fotos ao lado do cantor, Flora (62), Bela (34), Francisco (27), Preta Gil (47) e outros membros da banda, e falou sobre a emoção de prestigiar essa família tão talentosa durante a turnê pela Europa.

"Ô que delícia!!! Tive a honra de curtir o show emocionante do mestre @gilbertogil com toda a sua linda família no Festival Jazz à Juan, na França, e trago um pouquinho desse momento especial pra vocês", disse ela no começo da publicação.

Mariana seguiu elogiando. "Que prazer estar junto dessa família tão talentosa, que amo e admiro profundamente! Bonito de ver a música brasileira encantando o mundo! E na plateia ainda @louboutinworld. Muitos encontros simbólicos! E a gente segue 'andando com fé'!", compeltou.

Confira as fotos de Mariana Ximenes ao lado da família Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marixioficial)

Cliques de maiô na França

Mariana Ximenes (41) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar sua boa forma em um novo post no Instagram.

A atriz mostrou as fotos de suas férias em uma praia na França, em que apareceu só de maiô sem alça e ostentou toda a sua beleza. Nos cliques, a musa exibe suas curvas ao curtir um momento no mar cristalino da região. "Começando a terça-feia com registros desse paraíso chamado Saint-Tropex", disse ela na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!