Maria Ribeiro rebate críticas contra roupa de Deborah Secco: "sete a um pra você"

Maria Ribeiro saiu em defesa da amiga Deborah Secco pelas roupas escolhidos para comentar jogos da Copa do Mundo

Após a atriz Deborah Secco (42) sofrer críticas pelas escolhas de figurino para comentar os jogos da Copa do Mundo, a atriz Maria Ribeiro (47) saiu em defesa da amiga.

Publicando uma foto da atriz nas redes sociais com o traje escolhido para a transmissão do jogo, Ribeiro lembrou o machismo que existe no Qatar, país que sedia a Copa e aproveitou para criticar jogadores por sua opinião política.

"A gente tá vendo a Copa do Mundo num país como o Qatar, torcendo pra um jogador que apoiava um sujeito misógino, racista e homofóbico, e a questão é a roupa da Secco? Pois eu tô achando o máximo", começou na legenda da foto em que Secco aparece com o uniforme da Globo cortado como um cropped, calça bege com uma calcinha cintura alta à mostra.

"Tanto a roupa, quanto o fato de uma atriz poder falar de futebol. Sete a um pra você, minha amiga. Prontinha aqui pra te assistir", apoiou Ribeiro.

Confira a publicação de Maria Ribeiro:

Deborah Secco falou sobre as críticas contra seu figurino

A atriz Deborah Secco, que faz parte do time de comentaristas da Copa do Mundo, explicou o porquê de usar looks tão ousados para as transmissões. "Essa roupa mais estilizada é para diferenciar, para caracterizar que não sou uma especialista em futebol. Para que as pessoas tenham uma imagem visual diferente. Essa sugestão foi da Carol (Gama), figurinista do SporTV", afirmou.