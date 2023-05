Mari Bridi reage ao ver comentário sobre sua vida amorosa

Recém-separada de Rafael Cardoso, Mari Bridi vê comentário sobre sua vida amorosa nas redes sociais e responde: 'Mulher!'

A influenciadora digital Mari Bridi deixou os fãs surpresos ao responder um comentário sobre sua vida amorosa. Nesta sexta-feira, 26, ela compartilhou um vídeo dançando com um amigo e recebeu vários comentários de fãs. Então, um seguidor fez um pedido inesperado e a estrela reagiu no maior clima de bom humor.

Uma seguidora disse: “Quero te ver feliz e com outro kkkk”. Rapidamente, Bridi comentou: “Mulher”, e colocou vários emojis dando gargalhada.

Em outro momento, uma seguidora falou sobre a alegria da artista. “Tá tão gostoso ver você assim, livre, leve, solta e loira”, escreveu. E Bridi também reagiu: “Ah sua linda”.

Vale lembrar que Mari Bridi e Rafael Cardoso anunciaram a separação no final de 2022. Porém, existem rumores de que eles estariam ensaiando uma reconciliação e se vendo com alguma frequência. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo a jornalista, moradores do mesmo condomínio em que ela vive garantem que os dois estão "ficando" e que tem se encontrado com frequência.

Por enquanto, eles ainda não estão rotulando o relacionamento, mas o galã já até dormiu por lá. Quem mora no local percebeu uma mudança de comportamento no ator: antes, ele aparecia para buscar os filhos e agora tem dormido na casa da ex.