Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', volta a pedir doações na web: "Me ajuda"

O apresentador Marcos Oliveira, que passou por uma cirurgia recentemente, voltou a pedir dinheiro para os seguidores

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 21h30

Marcos Oliveira(69), que conquistou o público ao interpretar o personagem Beiçola no seriado A Grande Família, voltou a pedir dinheiro nas redes sociais.

O ator, que está sem trabalhar após precisar passar por uma cirurgia, usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 25, para pedir doações dos seguidores. "Me ajuda", escreveu ele. "Toda doação importa", completou o artista, deixando o número de seu pix.

Essa não é a primeira vez que Marcos pede ajuda dos fãs. O ator revelou recentemente que precisava de dinheiro para pagar suas contas e também para os gastos com remédios. Além disso, ele recentemente chegou a responder alguns questionamentos e falou sobre sua vida financeira e confessou que precisa se recuperar logo da cirurgia que passou para voltar a trabalhar. "Atualmente péssima devido à minha saúde. Quero me recuperar e logo trabalhar!", revelou.

Confira a publicação de Marcos Oliveira:

Participação em 'Poliana Moça'

Marcos Oliveira fez uma participação na novela Poliana Moça, do SBT. O ator interpretou o personagem Romeu, dono do parque abandonado "Parque Collodi", e se encontrou com Pinóquio, que se apresentou como Pinot.

"Olha, minha personagem, eu acho que é um ‘bon-vivant’ e sonhador. Ele sonha com esse parque há muitos anos. O parque é ele, entendeu? Então é muito gostoso quando ele recebe a visita do Pinot (Pinóquio), que é maravilhoso. Eu fiquei muito contente, muito feliz", comentou o artista.

