Marcos Oliveira, o Beiçola, fala sobre dificuldade financeira: "Quero trabalhar"

Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de A Grande Família, voltou a falar sobre sua dificuldade financeira nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 17, o ator abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e respondeu algumas curiosidades dos seguidores.

Logo na primeira pergunta, um fã quis saber se Marcos está bem. O artista, que passou recentemente por uma cirurgia, contou que está se recuperando. "Dia após dia a gente vem recebendo a cura. Tudo é um processo demorado", explicou.

Em seguida, um internauta quis saber como está a vida financeira dele. "Como está sua vida financeira? Tem vários vídeos você pedindo ajuda, é verdade", questionou. "Atualmente péssima devido à minha saúde. Quero me recuperar e logo trabalhar!", respondeu Marcos.

Recentemente, o ator pediu dinheiro para os seguidores. Na publicação, ele explicou que estava precisando de ajuda para pagar as contas e com os gastos com remédio devido ao seu problema de saúde. "Oi amigos tudo bem? Espero que sim, eu ainda estou na luta me recuperando aos poucos doido para voltar a trabalhar fica parado para mim não dá mas, ainda preciso da força de vocês com energias positivas vibrações orações e reza, preciso também uma ajuda as contas e gastos com remédio estão su real para mim me ajudem com qual valor será bem-vindo", pediu.

