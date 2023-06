Marcos Lanza encerra musical e passa o bastão a decisão em reality: 'Atenção'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcos Lanza falou sobre novos projetos aos 20 anos de carreira

Marcos Lanza, que completa 20 anos de carreira na atuação, encerra a peça Kafka e a Boneca neste domingo, 18, e passa o bastão a decisão no reality Canta Comigo, da Record TV. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre a experiência no musical, compartilhou como é viver um jurado e ainda entregou novos projetos: "Atenção".

"Poder interpretar um personagem distante de mim, que eu nunca tive a oportunidade de viver, está sendo muito gratificante... Veio uma coisa diferente minha em sair um pouco do lado da comédia", compartilhou Marcos Lanza , que interpreta Kafka no musical. O ator comentou sobre a relação com as duas atrizes mirins que se revezam para estrelar a peça: "Traz algo de genuíno para o espetáculo. Como são crianças que contracenam ao vivo, cada uma tem seu estilo e seu jeito de interpretar, e isso também é legal porque eu jogo com cada uma delas e com o que elas me apresentam".

Marcos Lanza, um dos 100 jurados do reality Canta Comigo, também falou sobre a experiência de julgar crianças e adultos no programa: "Tem uma diferença na maneira de julgar o Canta Comigo adulto e o teen, porque no teen a gente está julgando crianças. A gente tenta ser sincero, se foi uma coisa que não foi legal, falamos de uma forma que não vá machucar para que a criança ou o adolescente entenda. É diferente de um adulto, que a gente dá a dica, mas a gente sabe que está falando com alguém um pouco mais experiente... Tem que prestar atenção em tudo".

Para novos projetos, o ator revelou que tem uma participação garantida em uma série da Globo, além de já ter gravado a primeira temporada de Os Parças, do Globoplay, no ano passado, que ainda deve ser lançada: "Não sei quando vai estrear, mas ela já está gravada e já era para ter estreado. Fiz no ano passado e fiquei muito feliz de ter participado".