Marcos Caruso entrega projetos inéditos com Jandira Martini: 'Para ela continuar presente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcos Caruso recordou os 40 anos de parceria com Jandira Martini; atriz morreu nesta segunda, 29, aos 78 anos

"Fomos atores, parceiros e [ela foi] minha maior amiga, com quem mais fui confidente e aprendi". É com essa frase que Marcos Caruso (71) define a amizade com a atriz Jandira Martini, que morreu nesta segunda-feira, 29, aos 78 anos. Em 40 anos de parceria, os dois fizeram diversos projetos e, de acordo com o artista, ainda existem cinco trabalhos inéditos.

"Ela teve um câncer no pulmão há uns seis anos atrás, mas continuou muito produtiva, ativa e criativa. Temos cinco projetos de séries escritos por mim, por ela e pelo meu filho, Caetano Caruso [diretor geral de Elas por Elas]. Ainda estão inéditos", conta à CARAS Brasil. " São projetos prontos e estão aí para Jandira Martini continuar presente. "

Caruso afirma que antes da partida da artista, já pretendia oferecer os projetos para a TV aberta ou serviços de streaming, e agora segue torcendo para que eles aconteçam. Ele diz que, apesar de ter 40 anos de parceria profissional com Martini, já era amigo da atriz há cinco décadas, desde 1974.

Leia também: Marisa Orth, Otaviano Costa, Paloma Bernardi e mais famosos lamentam a morte de Jandira Martini

"Somos opostos, ela é muito centrada e eu muito disperso. Ela me punha no eixo, e eu fazia ela voar um pouco. Essa parceria deu muito certo, ganhamos muitos prêmios e fizemos muito sucesso. Rimos, gargalhamos muito juntos, durante esse tempo todo."

Atriz, autora, diretora e produtora teatral, Jandira Martini ficou conhecida nacionalmente por suas personagens marcantes em novelas brasileiras. Ela estava internada no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, após o câncer de pulmão voltar mais forte.

Em sua trajetória, Jandira se formou em Letras na Universidade Católica de Santos e também em Interpretação na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Nos últimos anos, ela esteve nos elencos de América, Desejo Proibido, Caminho das Índias e Salve Jorge, que foi sua última novela. Em 2022, ela esteve no elenco do filme Uma Pitada de Sorte.

CONFIRA HOMENAGEM DE MARCOS CARUSO À JANDIRA MARTINI: