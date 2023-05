Marcos Caruso curte viagem de férias com o namorado em Portugal

Marcos Caruso abre álbum de fotos de sua viagem de férias com o namorado após o fim da novela Travessia, da Globo

O ator Marcos Caruso (71) está curtindo as suas férias da TV em grande estilo. Pouco tempo após encerrar a novela Travessia, da Globo, ele embarcou para Portugal com o namorado, o técnico de enfermagem Marcos Paiva (56). Os dois surgiram em fotos juntos durante as férias românticas.

O artista mostrou momentos do casal em jantares luxuosos e também em passeios pela cidade de Lisboa.

Vale lembrar que Caruso e Paiva estão juntos desde 2018 e vivem um relacionamento discreto. O romance se tornou público em 2022, quando eles surgiram usando aneis iguais durante uma viagem para Portugal. Os dois moram juntos em um apartamento de frente para a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Caruso (@marcos_caruso)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Caruso (@marcos_caruso)

Marcos Caruso nega rumores de casamento

Após aparecer usando o mesmo anel que o namorado, Marcos Caruso desmentiu os rumores de que teriam se casado em Portugal.

“Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minah peça está fazendo por lá e postamos as mãos para o alto, com aneis compras numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento”, disse ele ao site Gshow. Inclusive, Caruso comentou sobre o seu relacionamento. “Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discreto”, disse ele. Os dois estão juntos desde 2018.