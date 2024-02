Marco Luque levanta espetáculo para família e abre intimidade sobre rotina de pai e noivo

Em entrevista à CARAS Brasil, Marco Luque fala sobre chegada da adolescência das filhas, relação das herdeiras com seu trabalho e rotina de noivado

Marco Luque está com a agenda recheada para 2024. Neste ano, o ator vai rodar o Brasil e dar um pulo nos Estados Unidos com o stand-up Dilatados, além de se preparar para seu casamento com Jessica Correia e a chegada da adolescência das filhas, Isadora e Mel. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator abre intimidade sobre rotina de pai e noivo, fala sobre levantar espetáculo para família e reflete sobre relação das herdeiras com seu trabalho.

"Minhas filhas amam o que eu faço. Vira e mexe querem ver e levar os amigos para assistir com os pais, porque é um espetáculo para a família. Eu não sou de ficar falando palavrão, então com 11, 12 anos as crianças já conseguem acompanhar tranquilamente o espetáculo e, ao mesmo tempo, quem é adulto, percebe, porque se eu for falar sobre algum assunto pitoresco, eu uso apelidos e metáforas, o que acaba ficando bem legal, porque passa batido nas crianças", compartilha Marco Luque .

"Ouvir das suas filhas um 'papai, estou muito orgulhoso de você' é muito gostoso. Eu me apresentei no Tokio Marine, uma casa grande, cabem 2.500 pessoas, e elas realmente perceberam e viram o tamanho que é a arte", acrescenta o ator, pai de Isadora, de 13 anos, e Mel, de 11.

Há mais de dois anos com o espetáculo, Marco Luque comenta sobre levantar Dilatados sem parceria ou patrocínio: "Eu realmente levanto o meu espetáculo e trabalho com a bilheteria, então é um risco, a gente tem que ficar sempre esperando. É uma sensação de fazer aniversário e não saber se as pessoas vão. Fazer show sozinho é isso, dá esse frio na barriga".

Com um carinho pelo stand-up, ele explica que o risco sempre traz um resultado positivo quando está em cima do palco: "É muito prazeroso ver as pessoas se divertindo, dando risada, passando mal de rir. A gente consegue perceber risadas diferentes, tem a que grita para rir, o que imita um polo, é uma delícia. De cima do palco assistimos a um espetáculo a parte".

Para além da vida profissional, Marco Luque equilibra a paternidade e se prepara para encarar a adolescência das filhas. "Vou continuar fazendo o que faço, que é ser muito franco, honesto e conversador. A gente precisa perceber que estamos sempre evoluindo e que os registros que temos de pai muitas vezes foram mais bravos do que somos atualmente. Às vezes, me pego com uma referência que não existe mais, mas a gente conversa com as crianças e elas entendem".

"Esses dias eu fiquei bravo, falei bravo e a Mel disse 'calma, pai. Não precisa ficar bravo, a gente errou porque não sabia. Você está explicando agora do jeito certo'. Aquilo me pegou e eu falei 'nossa, verdade'. Hoje em dia, é muita conversa e amizade. Quero que elas curtam, tragam uns amigos em casa. Eu acho que é isso, ser amigo, elas gostarem e, ao mesmo tempo, educar, criar, saber passar valores. Esse é o grande desafio de ser pai", declara ele.

Para equilibrar a carreira, a rotina de pai e os momentos de romance com Jéssica Correa, Marco Luque entrega que conta com uma rede de apoio. "É muito bom ter ajuda, a minha mãe é uma vovó muito legal, super participativa, pega as meninas, leva pra casa. A minha irmã também, então a gente tem ajuda, apoio e isso é importante, porque sozinho é muito difícil de dar conta".

"Eu sou um cara que não pensa só em trabalhar, eu quero aproveitar a vida e penso que ter uma qualidade de vida é essencial. Desde que as minhas filhas nasceram eu faço intervalos, viajando um final de semana e ficando outro em casa, porque acho importante a gente passar um tempo com as crianças", afirma o ator.

"Minha noiva é uma parceira, super mãezona, que também tem uma filha na idade das minhas e que juntam uma gangue super legal. Como somos pais de filhos separados, conseguimos ficar a sós em alguns momentos, ficamos com as crianças. Para todo casal que tem filhos,é importante tirar pelo menos uma semana e ir viajar, porque é essencial curtir o parceiro ou a parceira", completa.

Além de destacar ser um pai presente, Marco Luque pondera sobre a importância da família da sua vida: "Quando juntamos outras pessoas, fica mais fácil darmos conta da vida e equilibrar. Trabalhar o suficiente para manter a nossa vida e estar sempre presente com as minhas filhas".