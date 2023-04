Marcio Garcia chama atenção ao treinar ao lado do filho mais velho: "Parceria"

O apresentador Marcio Garcia visitou o filho mais velho em São Paulo e mostrou algumas atividades que eles praticaram juntos

Marcio Garcia (52) usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques ao lado do filho, Pedro (19), fruto de seu relacionamento com Andrea Santa Rosa.

O primogênito do apresentador está morando sozinho em São Paulo, onde estuda, e ele faz questão de vistá-lo de vez enquanto para matar a saudade.

Durante a visita, Marcio aproveitou para praticar algumas atividades com Pedro, inclusive treinar na academia e jogar futevôlei, e em seu perfil no Instagram, ele publicou fotos com o rapaz e falou sobre os momentos que passaram juntos.

"Mais uma visita a esse cara que só me enche de orgulho! Que delícia ficar uns dias com você e ainda mais praticando esportes… Muito bom ver você crescer, filho! Assumindo responsabilidades e vivendo a rotina de quem sabe que o futuro tá logo adiante... Que Deus continue te guardando e te guiando sempre! @pedrosrgarcia", escreveu o artista.

Os seguidores elogiaram o momento entre pai e filho: "Genética de talento", disse um internauta. "Demais essa parceria", escreveu outro. "Jogam muito", afirmou um seguidor. "Dois lindo. Que Deus abençoe", falou uma fã.

Recentemente, Marcio mostrou uma foto no apartamento do filho. No registro, ele aparece fazendo biquinho, enquanto o herdeiro está distraído, deitado no sofá. "Visitando o meu bebê @pedrosrgarcia em SP… a saudade é tanta que dá vontade de agarrar e de beijar muito, mesmo com 1,90m de altura", se derreteu.

Depois, ele falou sobre o processo de mudança. "Já contei por aqui que ele tá morando em SP há seis meses. Passou pro Insper! Eu e a dona coruja ficamos daquele jeito… só orgulho! Quando eu pisquei ela já tinha deixado tudo prontinho pra vinda dele pra São Paulo. Com direito a AP decorado, do jeito dele", disse ele.

Confira as fotos de Marcio Garcia com o filho mais velho:

