Marcella Rica aposta em novo visual ousado e choca fãs: "Animal!"

A atriz Marcella Rica decidiu ousar nas mudanças e aposta em novo visual que chocou os fãs; confira o resultado!

A atriz Marcella Rica decidiu inovar seu visual e apostar em alternativa ousada para o seu cabelo. A musa, que já apostava no cabelo bem curtinho e platinado, escolheu uma opção bem diferentona para sair do comum e chocou seus seguidores.

Em seu Instagram, Marcella publicou fotos de seu novo visual nesta noite de quinta-feira, 31. Nas fotos, ela apareceu com o cabelo de oncinha, com o desenho se destacando no meio de fios bem clarinhos. "Animal print é o novo loiro", brincou a atriz na legenda da publicação.

Ao fim do álbum de fotos, ela mostrou o processo criativo do cabelo e abriu os detalhes de como os desenhos foram feitos. E nos comentários, seus seguidores foram a loucura com o resultado. "Coisa mais linda", disse a atriz Helena Fernandes."Esqueca tudo. Ficou brabo irmã", enalteceu Enzo Celulari, filho de Claudia Raia."Ameeei", disparou a atriz Priscila Fantin. "Animal", escreveu a cantora Pocah.

Susana Vieira renova o visual após retornar de viagem pela Europa

Quem também renovou o visual recentemente foi Susana Vieira. A atriz passou seu aniversário de 81 anos em Portugal e, em seu retorno ao Brasil, decidiu cuidar de seu cabelo após passar um bom tempo na Europa.

Na última terça-feira, 29, a artista visitou um salão de beleza no Rio de Janeiro para restaurar o seu cabelo. Nos stories, Susana apareceu ao lado da hair stylist Vivi Siqueira, que contou mais sobre as mudanças que elas fizeram. "Retoquei a raiz dela, tonalizei o comprimento e ponta para tirar aquele queimado que o sol deixa", disse a cabeleireira.

No feed de seu Instagram, a atriz posou com o resultado do cabelo ao lado dos profissionais que cuidaram dela. Na foto, ela exibiu seu loiro harmonioso e madeixas escovadas."Dia de ficar bonita com Willem e Henrique", escreveu Susana na legenda da publicação.