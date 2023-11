Mansão de Bruna Lombardi é invadida por homens e ela diz: 'Tudo foi recuperado'

Vizinhos perceberam uma movimentação suspeita e chamaram a polícia após invasão na mansão da atriz Bruna Lombardi

A família da atriz Bruna Lombardi levou um susto na noite de domingo, 19, com a notícia de que a mansão deles foi invadida. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em contato com a Folha de S. Paulo, três homens foram presos no local.

Os vizinhos perceberam uma movimentação suspeita na entrada da mansão de Bruna Lombardi e seu marido, Carlos Alberto Riccelli, e chamaram a polícia. Com isso, os policiais abordaram um homem que estava dentro do carro e confirmou que ele e seus comparsas estavam furtando a casa.

A mansão fica na Zona Sul de São Paulo e os moradores não estavam no local na hora da ação dos criminosos. O carro dos bandidos era roubado e estava com a placa adulterada. Os bens da família foram recuperados.

Nas redes sociais, ela agradeceu pelo apoio após o ocorrido e informou que todos estão bem. “Queremos agradecer todas as manifestações de apoio e carinho e esclarecer que houve uma tentativa de assalto na nossa casa, onde felizmente não havia ninguém. Com o sistema de segurança e a colaboração dos vizinhos, a Polícia foi acionada e graças à ação dos policiais, nada grave aconteceu e tudo foi recuperado. Estamos todos bem, família, funcionários e nossos bichinhos. Obrigada pelas mensagens carinhosas e agradecemos a todos os envolvidos por sua ajuda e solidariedade”, escreveu.

Beleza de Bruna Lombardi

Recentemente, Bruna Lombardi refletiu sobre a beleza. "Sempre me perguntaram muito sobre esse tema, mas nunca quis fazer dele algo superficial ou leviano. Temos que entender a beleza da diversidade, porque todos têm a sua. Não dá para se encaixar em um único padrão, não dá para tentar ser aquilo que não somos, porque não há beleza que se sustente assim. Se você coloca todas as suas fichas na beleza, vai dançar rápido, assim que chegarem as primeiras rugas. É preciso distribuir suas fichas em tudo aquilo que te traga felicidade e bem-estar", declarou em entrevista na revista CARAS.