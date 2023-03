Maisa leva seguidores à loucura ao aparecer ao lado de Billie Eilish

Cantora Billie Eilish concedeu entrevista para apresentadora e atriz Maisa Silva nesta sexta-feira, 24

Nesta sexta-feira, 24, a atriz e apresentadora Maisa Silva (20) surpreendeu todos os internautas ao publicar em suas redes sociais um clique ao lado da cantora norte-americana Billie Eilish (21), que está no Brasil para se apresentar ainda nesta sexta-feira, 24, no palco principal do festival de música Lollapalooza.

“Foi tão legal conversar com você, Billie!”, escreveu a atriz e apresentadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, as duas aparecem uma do lado da outra, após uma entrevista que a cantora concedeu para Maisa.

Os comentários da publicação foram inundados de internautas completamente malucos pelo encontro sensacional. “Icônicas”, escreveu a atriz Larissa Manoela. “Vou morrer”, exclamou a cantora Luísa Sonza. “Já mandei enquadrar”, brincou o ator João Guilherme. "Que lindo a Maísa sendo humilde e tirando foto com sua fã Billie", "MOR TA vc vence sempre", "Queria andar com vocês no recreio", e muitos outros comentários podem ser vistos elogiando a atriz e o encontro com a cantora que vai cantar ainda nesta sexta-feira, 24. Além dela, Lil Nas X e muitos outros artistas vão se apresentar nos três dias de festival.

Veja a publicação da atriz e apresentadora Maisa Silva ao lado da cantora Billie Eilish:

Billie Eilish atende fãs em parque de São Paulo em visita ao Brasil

Também no Brasil para o festival musical, Billie Eilish foi abordada por fãs enquanto passeava pelo parque Burle Marx, na Zona Sul de São Paulo e esbanjou toda sua simpatia. É a primeira vez que Billie Eilish está no Brasil. Na verdade, a primeira deveria ter sido em 2020, em uma sequência de shows que faria nas terras tupiniquins, mas acabou sendo impedida pela pandemia da Covid-19. “Brasil, eu finalmente estou aqui! Faz muito tempo que queria vir”, escreveu a cantora, em um storie que publicou em seu perfil oficial no Instagram, ao chegar no país.