Maíra Cardi volta às redes sociais após dois meses afastada

Maíra Cardi anuncia seu retorno às redes sociais e confessa que pensou em não voltar: 'Eu me entreguei totalmente'

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 12h40

A coach Maíra Cardi, que é casada com o ator Arthur Aguiar, está de volta às redes sociais após ficar dois meses afastada para curtir a sua família. Ela se afastou da web pouco depois do marido vencer o Big Brother Brasil 22. Agora, ela contou que vai retomar suas postagens na web, mas com um novo pensamento sobre o seu conteúdo.

"Voltei e antes tarde do que nunca. Pensei em nunca mais voltar? Pensei, e como. Mas voltei para dividir com vocês coisas importantes, coisas que modifiquem a vida da gente, acho que é esse o papel d o influenciador. Coisas que possam modificar a nossa vida para o bem.Nunca foi segredo para vocês que as minhas redes sociais nunca foram para trazer apenas pérolas. Eu trago verdades, as dores, as dificuldades da vida, porque acho que é aí que agrego na sua vida. Não só trazer fotos bonitas no helicóptero, no avião", disse ela.

Então, Maíra contou que esteve muito presente na internet durante o BBB 22. "Não é segredo pra ninguém que a internet adoeceu e adoeceu quem a consome. No BBB eu me entreguei totalmente (...) e fui obrigado a consumir da internet, não era opcional. E, obviamente, a internet doentia adoeceu a mim e a minha família porque acabei bebendo desse veneno", afirmou ela.

Por fim, a coach contou sobre a sua filha e como ela reagiu com a distância do pai durante o reality show. "Um mês e meio antes de acabar, ficou umas manchinhas brancas na pele dela e acharam que era do crescimento, mas eu achei aquilo estranho porque qualquer machucado na pele tem um fundo emocional. Na hora me veio na cabeça: ela sofreu muito com o BBB. Ela olhava o celular e queria olhar com o pai e ele obviamente não falava com ela. Criança não fica triste, mas tem episódios esporádicos que se você não estiver muito atenta, não percebe", disse ela, ao justificar a sua decisão de se afastar da web para curtir a família.

Assista ao vídeo de Maíra Cardi: