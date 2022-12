Maíra Cardi se explica após fazer viagem de navio com Arthur Aguiar: "Amarei sempre"

A influenciadora digital Maíra Cardi explica viagem de navio que está fazendo com o ex-marido, Arthur Aguiar

A influenciadora digital Maíra Cardi (39) resolveu se explicar após fazer uma viagem de navio pelo cruzeiro ao lado do ex-marido, o ator Arthur Aguiar (33).

Separada desde outubro, a influenciadora apareceu com o campeão da recente temporada do BBB e a filha, Sophia (04), em vídeos publicados nas redes sociais.

A viagem despertou a curiosidade dos seguidores dos artistas, já que muitos começaram a especular uma possível reconciliação entre eles.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a musa fitness garante que o passeio só aconteceu para um momento em família com a herdeira.

"Amo o Arthur e o amarei sempre. Sou muito grata por esse eterno presente que é a nossa filha, mas mantemos nossa decisão da separação como casal", contou Maíra Cardi.

Ela disse também que ambos têm feito ações publicitárias no navio e convivem de forma sadia.

"Estamos nos dando super bem. Sophia está feliz que estamos nós dois com ela. É um navio só para crianças. Arthur fez um story em que ela bate palma, toda feliz, com o papai e mamãe juntos no mesmo brinquedo. Essas coisas não têm preço", completou.

Maíra Cardi fala da separação de Arthur Aguiar: 'Somente os dois sabem o real motivo'

Maíra Cardi afirmou que apenas os dois sabem o motivo para o fim da relação e que, ainda assim, existem duas versões da mesma história. "Quando a gente separa, as pessoas encontram a gente e falam: 'Nossa, como é difícil e dolorido separar'. É óbvio, a gente, quando se casa, casa para sempre. A gente nunca acha que vai se separar. E quando você vai tomar essa decisão, somente os dois sabem o real motivo pelo qual se separaram. E com visões totalmente diferentes, são duas visões da mesma história", disse ela.