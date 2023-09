Sertaneja Maiara tem reação inesperada ao ver transformação radical de Duda Reis; confira

Irmã de Maraisa, Maraisa comentou o post em que Duda Reis aparece exibindo o novo visual para os seguidores

Duda Reis está de visual novo. A modelo compartilhou no Instagram uma foto exibindo as novas madeixas, platinadas e repicadas, assinadas pelo noivo, o hair stylist Du Nunes. O clique chamou atenção de Maiara, da dupla com Maraisa. "Uha", disparou a sertaneja. A cantora Gabi Martins também reagiu: "Perfeita".

Sarah Andrade exaltou a beleza de Duda. "Uau. Barbie", destacou a ex-BBB. "Linda", acrescentou a atriz Sophia Valverde. "Linda", concordou a influenciadora Carol Dantas. "Mais gata impossível", afirmou a criadora de conteúdo Gabriella Mustafá. "Eu amei", completou a artista Giullia Buscacio.

Duda Reis vai se casar em breve

Duda Reis já tem data para oficializar a união com o cabeleireiro Eduardo Nunes. Segundo ela, o casal planeja subir ao altar em junho de 2024. Eles ficaram noivos em abril após pedido de casamento feito na Disney.

"Desde criancinha é algo que eu sempre sonhei em viver. Imagino o meu vestido lindo, a entrada com o meu pai, o buquê, os detalhes… desde que me conheço por gente, então afirmo com total certeza que é um sonho se tornando realidade", declarou à "Vogue" em entrevista recente.