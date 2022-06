Mãe de Viih Tube revela apoio ao relacionamento da filha com Eliezer

Viviane, mãe de Viih Tube, confessou nas redes sociais que apoia o relacionamento da filha com o ex-BBB Eliezer

Na tarde desta terça-feira, 7, Viviane (46), mãe de Viih Tube (21) chocou as redes sociais ao fazer um comentário em um post da filha.

Ao ver um vídeo de Viih dançando ao lado de seu atual affair, Eliezer (32) e de outras amigas, entre elas Laís Caldas (30), Flay (27), Gabi Martins (25) e Larissa Tomásia (25), Dona Viviane não se conteve e declarou seu total apoio ao casal.

"Coisa mais linda! Shippo muito Viih e Eliezer", escreveu ela nos comentários, acompanhado de um emoji de coração. Vendo a menção da mãe, Viih logo respondeu meio tímida: "Mãe, sua cara de pau!".

Entretanto, Viviane não foi a única que demostrou seu apoio a influenciadora. Gabi Martins, que também participou do clipe, escreveu: "Eu amo! Mas você estava beijando, amiga", se referindo a legenda do post da amiga que dizia: "Dia dos namorados vou reunir todas as minha amigas pra ter certeza que elas não vão passar com o ex".

"Eu amei a hipocrisia porque o sei ficante tá no vídeo. Só você se dá ‘bem’, né dona Vitória?", completou ainda Flay, entrando na brincadeira.

