Mãe de Lexa quebra silêncio e se pronuncia sobre noivado da funkeira: 'Dia após dia'

Procurada pela CARAS Brasil, Darlin Ferrattry comentou sobre noivado de Lexa e Renato Vianna, que tem recebido altas críticas na web

Darlin Ferrattry (45), mãe da cantora Lexa (29), falou pela primeira vez sobre o noivado da filha com o ator Ricardo Vianna (31). Procurada pela CARAS Brasil, a empresária abriu o jogo e falou tudo o que pensa sobre o relacionamento dos dois, que tem recebe altas críticas nas redes sociais.

"Que eles sejam felizes, é o que importa", disse Darlin, em meio as críticas ao casal de artistas, que estão juntos há apenas quatro meses. Para ela, é importante que eles não pulem etapas e vivam com mais tranquilidade o romance.

"Acho que o noivado deve ser vivido com o tempo necessário, essa etapa não deve ser pulada", completou ela, que logo reforça a importância dos dois terem mais calma diante das decisões. "Dia após dia", fiinaliza a mãezona coruja, que sempre ta compartilhando registros com as filhas.

Leia também: Lexa fala sobre pedido de casamento em viagem romântica à Noruega: ‘Viver o agora'

Nesta quinta-feira, 29, Lexa também se posicionou sobre os comentários a respeito de seu noivado e garantiu que está mega feliz. Questionada sobre ter superado muito rápido seu casamento com MC Guimê, com quem ficou por sete anos, ela afirmou que as pessoas reagem de formas diferentes em términos.

"Nós somos seres humanos diferentes, cada um reage de uma maneira. Eu reagi rápido. Eu acho que cada um sabe o que tem que fazer com sua vida, então tá tudo bem. Hoje eu quero amar e é isso", disse.

Vale destacar que Lexa está realmente vivendo um momento mega especial não só em sua vida pessoal, mas também na carreira. Ela acabou de ser anunciada como uma das participantes do Dança dos Famosos 2024, projeto que ela promete se jogar por completo.

“Se for o samba solto, eu vou bem (risos). E funk também. Mas o negócio é que tenho que estar grudada em outra pessoa, aí vamos ver o que vai ser (risos). Com certeza nesses dois ritmos estou mais tranquila, o problema são os outros dez (risos). Isso aqui é um aprendizado para levar para a vida. Gosto de aprender, gosto do conhecimento sempre”, ressalta.