Mãe de Graciele Lacerda desabafa: "Não achei que ia chegar onde chegou"

Mãe de Graciele Lacerda desabafa e reage aos recentes acontecimentos envolvendo a família de seu genro, o cantor Zezé di Camargo

Mãe da jornalista Graciele Lacerda, noiva do cantor sertanejo Zezé di Camargo, a dona de casa Maria dasGraças Lacerda respondeu perguntas sobre a filha. Nas redes sociais, ela afirmou que não esperava que a filha fosse conquistar tanta coisa.

"A Graci era muito tímida, me surpreendeu muito. Eu não achava que ia chegar onde chegou. Era de uma timidez... mas me surpreendeu", começou ela elogiando a resiliência da herdeira.

Depois, ela ainda elogiou a postura da filha neste momento turbulento. "Estou muito orgulhosa do que ela está fazendo, de seu trabalho. Me encheu de orgulho. Ela sempre batalhou, desde os quatorze anos já corria atrás de suas coisas. O pai não podia, e eu trabalhava para poder sustentar, porque o pai era doente. Eu fico orgulhosa, porque ela prosperou sozinha", defendeu.

Mais cedo, Graciele Lacerda revelou nas redes sociais que estava sofrendo ameaças de Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo. Em um comentário deixado pela musa após ataques, ela disse que o caso está na Justiça.

"Eu estava recebendo ameaças. Ela foi calada pela justiça por ameaças a mim e ao Zezé. Vocês não tem noção do acontece por trás disso aqui. Tem um inquérito policial sobre isso rolando", informou a influenciadora.

Igor Camargo nega "manipulação" em imagens

Nesta semana, o filho caçula de Zezé di Camargo, o jovem Igor Camargo publicou um vídeo no qual prova que os comentários que expôs publicamente são de autoria do perfil Priscila Dantas, que foi criado por Graciele Lacerda.

"Estamos no Instagram da Wanessa. Aqui a postagem com comentário da Priscila Dantas [perfil fake do qual Graciele Lacerda é acusada de usar] que fez o ataque. Vou entrar na postagem. Qualquer um pode fazer de casa. Clica na data com botão direito, inspecionar e mostrar código html do site. Isso não dá para mexer, é do site. Isso aqui é o marcador do dia e hora da postagem", começou ele.