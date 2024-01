Mãe de garoto apadrinhado por Ivete Sangalo desmente rumores de convite

Procurada pela CARAS Brasil, mãe de Daniel Levi falou sobre futuro de filho após o pequeno artista ser apadrinhado por Ivete Sangalo

Desde que chamou atenção de Ivete Sangalo (51) durante um show no Réveillon de Salvador, Daniel Levi (7) tem conquistado fãs por todo o país, principalmente nas redes sociais. Apadrinhado pela diva da axé music, o garotinho já tem gerado especulações sobre ser o novo membro da equipe da artista.

Neste último final de semana, Levi esteve presente no show de Ivete no Festival de Verão Salvador e novamente arrasou ao som do hit Macetando, que promete ser a música não só do Carnaval de Salvador, mas de todo o Brasil.

Procurada pela CARAS Brasil, Geisa, mãe do pequeno artista, comentou sobre as especulações e garantiu que o garotinho ainda não fechou nenhum tipo de contrato com a cantora: "Foi pontual". Ela também adiantou que ainda não sabe se o filho deve ser convidado para subir no trio de Ivete durante o Carnaval.

Vale destacar que desde que foi notado pela baiana, o menino começou a crescer rapidamente nas redes sociais. Atualmente ele possui mais de 600 mil seguidores somente no Instagram, onde costuma dividir parte de sua rotina como influenciador infantil.

Fechando contrato, divulgando marcas e, claro, dançando muito, Daniel tem conquistado novos espaços. Ele, inclusive, ganhou uma bolsa para estudar em um curso de dança da coreógrafa Juliana Paiva, conhecida por participar do Dança dos Famosos e também por fazer parte do ballet de diversos artistas baianos.

"Meu coração vibrou. Falei com meus sócios, minha irmã e meu cunhado, da gente dar uma bolsa para ele. Você pega um menino desse de sete anos que quer ser bailarino e modelo, que veio de Feira de Santana... Ele tem ritmo, tem carisma. Temos que apoiar e incentivar essas crianças que vem vindo na nossa dança", disse Ju Paiva ao G1.