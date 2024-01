Madrasta esclarece relação com Rafa Justus e dispara: "Vai se ver comigo"

Madrasta esclarece relação com Rafa Justus e reitera relação de carinho e proteção com a enteada; veja o desabafo

A empresária Ana Paula Siebert publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 8, ao comentar sua relação com Rafaella Justus, uma das filhas de seu marido, o empresário Roberto Justus.

Questionada sobre o tema, ela fez um relato fofíssimo da relação entre as duas. "Eu amo a Rafinha desde sempre! Conheci ela com 4 anos (quase a idade da Vicky) e sempre tive um carinho e cuidado enorme por ela. Sempre pensei assim: se eu tivesse uma filha e essa filha ganhasse uma madrasta, como eu gostaria que minha filha fosse tratada?! E assim eu fazia com ela", afirmou.

A empresária ainda fez um relato sincero. "Óbvio que não sou perfeita e nem sempre tudo é uma novela, existem fases mais fáceis, outras mais difíceis para ambos os lados... mas considero nossa relação muito verdadeira e construída com bastante respeito! Somos amigas!", declarou.

A esposa de Roberto Justus ainda fez questão de dizer que vai protegê-la sempre. "Ela sabe que pode contar comigo para sempre, amo ela como uma filha. Se alguém fizer algo que machuque ela, vai se ver comigo, e depois do nascimento da Vicky, eu adoro ficar vendo elas juntas. A Rafa cuida dela demais, a Vicky tem loucura com ela", disse.

Rafaella Justus está com 14 anos. Ela é fruto do relacionamento de Roberto Justus com a apresentadora Ticiane Pinheiro. Hoje, ela é casada com o jornalista César Tralli.

Veja:

Rafa Justus e Ana Paula Siebert

Roberto Justus já encerrou o tratamento contra o câncer

A família do apresentador e empresário Roberto Justus apareceu feliz da vida em novembro de 2023. Isso porque ele encerrou o seu tratamento contra o câncer na bexiga. Depois de cerca de um ano de cuidados, ele realizou a sua última sessão de imunoterapia e recebeu o carinho da família no hospital.

Roberto Justus teve a companhia dos filhos ao receber a última sessão do tratamento e também da esposa, Ana Paula Siebert. Quatro dos filhos dele, Fabiana, Rafaella, Ricardo e Vicky, estavam presentes ao lado do pai e Luiza, que mora fora do Brasil, apareceu em uma videochamada.