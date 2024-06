Madonna faz post celebrando o Mês do Orgulho LGBT+: 'Nunca deixarei de lutar'

Madonna também refletiu em suas redes sociais sobre o lançamento do seu famoso documentário, "Na Cama com Madonna" foi lançado em 1991

Nesta quinta-feira, 06, Madonna utilizou seu Instagram para compartilhar uma mensagem poderosa e emocionada sobre o mês do orgulho e o impacto duradouro de seu documentário "Na Cama com Madonna", de 1991. A artista recordou os momentos difíceis vividos no início da carreira, quando chegou em Nova York aos 18 anos, determinada a construir uma carreira como dançarina. E logo despontou como cantora.

"Quando o documentário foi lançado em 1991, eu não tinha ideia de que causaria tanto alvoroço", escreveu Madonna. "Mas isso pode ser dito da maioria das coisas que faço!!! Eu simplesmente queria capturar o mundo. Eu estava vivendo nele - e compartilhá-lo com o mundo", disse.

Madonna aproveitou a ocasião para expressar sua profunda gratidão à comunidade LGBTQIA+ que sempre a apoiou. "Sou eternamente grata à comunidade gay que sempre me apoiou desde o primeiro dia!!! Quando cheguei a Nova York pela primeira vez em 1979, vocês fizeram com que uma garota desajeitada de Michigan sentisse que se encaixava, que não era uma aberração. Que não havia problema em ser diferente. Estou eternamente em dívida com vocês".

A rainha do pop destacou a importância contínua de lutar pelos direitos e pela igualdade em tempos desafiadores. "Neste mundo cada vez mais caótico, estamos vivendo. Nunca deixarei de lutar pela diversidade, inclusão e direitos iguais para todos!!!", resaltou.

Encerrando sua publicação com um apelo inspirador, Madonna encorajou seus seguidores a celebrar o orgulho de forma visível e constante. "NÃO ESCONDA SEU ORGULHO!! Vamos comemorar este mês e todos os meses!", finalizou o recado.

A mensagem de Madonna ressoa com a sua longa história de apoio à comunidade LGBTQIA+ e reforça a importância da inclusão e da diversidade na sociedade contemporânea

