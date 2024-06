Cyndi Lauper abre o jogo sobre rivalidade com Madonna: "Foi uma pena"

Após sua grande disputa nos anos 80, Cyndi Lauper abre o jogo sobre sua rivalidade com Madonna; saiba mais!

Aos 70 anos, a cantora Cyndi Lauper finalmente falou sobre sua rivalidade com Madonna. As duas artistas faziam grande sucesso na música pop nos anos 80, logo após lançarem seus álbuns de estreia no mesmo ano, e sempre foram colocadas uma contra a outra pela indústria musical.

Em entrevista ao The New York Times, a dona do hit Girls Just Want To Have Fun lamentou ter sido colocada contra Madonna na época em que ambas estavam iniciando sua carreira. Segundo Cyndi, essa pressão de escolher entre uma artista ou outra vinha do público e, principalmente, da mídia.

"Em programas de entrevistas e nos colégios - e até mesmo no single beneficente We Are the World - celebridades e fãs eram convidados a escolher uma. Era como comparar maçãs e laranjas", disse a cantora.

Cyndi ainda afirmou que fica chateada que essa pressão as impediu de ter uma amizade. "Foi uma pena. Eu teria gostado de ter uma amiga [como ela]", disse a artista, que nunca expressou um conflito pessoal com Madonna publicamente.

Madonna celebra 93 anos do pai com fotos raras e semelhança impressiona

No último domingo, 2, a cantora Madonna usou suas redes sociais para celebrar os 93 anos de vida de seu pai, Silvio. Em celebração a data especial, a Rainha do Pop publicou algumas fotos raras em seu perfil oficial no Instagram, com uma bela homenagem.

No carrossel de imagens, Madonna fez questão de publicar registros do pai nos bastidores da turnê 'The Celebration Tour', onde realizou o último show nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Além disso, a artista também resgatou cliques inéditos de quando ele era jovem.

"Para o papai, feliz 93º aniversário, Silvio! Parabéns por andar na montanha-russa da vida com humor e sanidade intactos. Obrigado por partilhar o seu mantra na vida comigo, que é: 'Eu vou até as rodas caírem'. Nada pode nos parar!", declarou a cantora na legenda.

Encantados com a homenagem, diversos fãs deixaram mensagens carinhosas nos comentários e aproveitaram para ressaltar o quanto os dois se parecem. "A última foto é um teste de DNA, os mesmos olhos sedutores", observou um seguidor. "Meu Deus, na última foto ele parece gêmeo da Madonna", disse outro.