Lumena viaja para a Bahia após ter encontrado fezes na porta de seu apartamento e faz desabafo nas redes

Ex-BBB Lumena Aleluia desabafa mais uma vez depois de ter encontrado fezes em sua porta

A última semana não foi nem um pouco fácil para Lumena Aleluia (31), ex-participante do BBB 21.

Na quinta-feira, 16, a psicóloga chorou muito ao mostrar que havia encontrado sacolas com fezes na porta de sua casa.

Após ficar meio sumida nos dias que seguiram, ela reapareceu no Instagram nesta segunda-feira, 20. A DJ fez um post no qual apareceu na Bahia.

Como legenda, ela falou sobre a viagem, desabafou mais uma vez sobre a situação e agradeceu aos fãs pelo apoio.

“Eu tenho evitado refletir sobre os últimos acontecimentos da minha vida”, começou na legenda. “Geralmente, eu choro e dou risada ao mesmo tempo. Convenhamos, na moral, que retorno de Saturno intenso, só rindo e bebendo pra não chorar”.

“Bom, tá posto que minha existência Lumeniana de 31 anos (de muitas aventuras) foi reduzida aos 3 meses de confinamento no BBB, para algumas pessoas. Ser ex-BBB é um fardo? Me arrependo? Voltaria atrás? A resposta é que não. Não por N motivos… Minha essência pesquisadora me move numa busca incessante por conhecer, incluindo, autoconhecimento”, garantiu a musa em seguida.

“E nesse rolê, nenhuma outra oportunidade me daria tantos elementos não só para o meu autoconhecimento, mas, sobretudo, para conhecer você, você que me mandou uma mensagem tão linda nesses últimos dias, me oferecendo apoio, tirando lágrimas de resiliência e torcendo pelo meu corre por aqui”, agradeceu.

Lumena finalizou o desabafo com o seu costumeiro bom-humor: “E até mesmo conhecer você, que torce pelo meu fracasso e que insiste em destilar ódio gratuito. O importante é pegar a visão, instalar câmeras [risos] pra enxergar e ressignificar. Sigamos adubando a vida. Muito obrigada a todos vocês que me salvaram grandão com tanto carinho. Estou na Bahia, mas, logo mais já retorno para São Paulo. Um cheiro”, desejou.

