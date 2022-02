Lumena fala sobre estar produzindo vídeos de comédia do BBB 22: ''Ressignificar dor em alegria''

Acompanhando o BBB 22, Lumena Aleluia vem criando conteúdos engraçados sobre o reality do qual foi 'cancelada'

Isabela Thurmann Publicado em 24/02/2022, às 16h32

É difícil pensar nas edições recentes do Big Brother e não reconhecer o grande impacto que a internet vem tendo no reality.

O negócio é tão grande que a profissão ‘comentador de BBB’ já deveria até ser algo real!

E, não é porque uma pessoa passa pelo programa -mesmo de forma negativa- que ela não pode participar dessa história toda.

Como é o caso de Lumena Aleluia (30). A psicóloga do BBB 21 não deixou as polêmicas que a rodearam em sua edição a abalarem.

Desde a estreia do BBB 22, ela vem publicando vídeos hilários e comentários engraçados sobre o que vem assistindo. E, de certa forma, está ressignificando o que viveu lá dentro.

Para a CARAS Digital, a também influenciadora falou um pouco sobre como esse processo vem acontecendo em sua vida.

“O primeiro passo de fato é acompanhar o programa, e, sobretudo, fazer uma pesquisa das principais situações que o público está reagindo tanto positivamente como negativamente. A partir daí, entender qual característica da Lumena que o público conhecesse mais se adaptaria para aquela situação específica”, explicou a musa, que está tendo um retorno muito bom com essas gravações.

“Está aí uma surpresa na minha vida: esse encontro com a comédia”, disse. “Encontrei no ‘gastar de onda’ um conforto para abordar minha experiência no BBB, tendo em vista a minha passagem polêmica pelo programa. Desde que resolvi tirar o lado engraçado, o lado trágico ficou de escanteio”.

“Comecei a rir de mim mesma, e por consequência, pessoas começaram rir junto comigo, não mais de maneira negativa, mas com muita admiração da minha capacidade de ressignificar dor em alegria”, acrescentou Lumena.

A médica não deixou de expor sua opinião sobre a temporada atual: “É uma edição desafiadora tanto para os participantes, como para o público, tendo em vista o marco que foi o BBB 21 (sem modéstia [risos])”.

“De um modo geral, venho desenvolvendo um carinho especial por alguns personagens. E obviamente agora como espectadora e criadora de conteúdo posso experimentar um novo lugar na relação com o programa. Tem sido interessante perceber como as edições acabam ficando muito conectadas entre si”, pontuou.

“Acredito que o principal diferencial é a postura dos participantes frente a entrega no jogo. O medo de se comprometer, o medo de exposição extrema, os filtros estão em constante estado de alerta por parte de alguns participantes, o que pode tornar o jogo frio, morno, sem muitas nuances e conflitos. O público vem pedindo constantemente o meu retorno, isso tem sido muito engraçado, o que acaba me ajudando muito na produção de conteúdo e entretenimento para o público aqui fora”, ela acredita ser o que mais diverge entre o BBB 21 e o BBB 22.

Confira alguns dos vídeos de comédia que Lumena Aleluia fez sobre o BBB 22:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lumena Aleluia (@lumena.aleluia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lumena Aleluia (@lumena.aleluia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lumena Aleluia (@lumena.aleluia)