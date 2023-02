Lumena Aleluia revela que precisou se reinventar após BBB: “Coragem para seguir”

Capa de Máxima Digital, ex-BBB Lumena Aleluia falou sobre sua reinvenção fora da casa mais vigiada do Brasil

Lumena Aleluia (31) teve sua trajetória no BBB 21 marcada pelo ativismo e discursos fervorosos pelas causas que acreditava. Eliminada no quinto paredão de sua edição com 61,31% dos votos, a psicóloga foi capa digital da revista Máxima e deu uma entrevista para revisitar seu passado, além de falar sobre sua reinvenção dois anos após sua participação no reality.

Durante a o bate-papo sem filtros, a ex-BBB revelou que não abandonou suas causas: "Autocrítica é sempre um bom movimento para se fazer quando se trata de temas identitários, movimentos sociais e bandeiras políticas. Afinal, machismo, racismo, etc., estarão sempre correlacionadas e presentes nas nossas relações”, contou.

Lumena também deu um conselho para que mais pessoas se posicionem diante de injustiças: “Não existe uma fórmula única, mas use sempre o bom senso para estar atento quando alguma injustiça acontece perto de você ou com os seus. Neste caso, meu conselho é nunca se calar”, inspirou durante a conversa e mostrou que não deixou o ativismo de lado.

A psicóloga, que recentemente anunciou sua nova empreitada profissional como comediante também falou sobre seu propósito fora da casa mais vigiada do Brasil: “A missão mais importante para mim é não ter medo de assumir os BO’s e os erros que, por ventura, apareçam na jornada e, claro, ter coragem para seguir”. Segundo Lumena, seu maior lema é: “Não ter medo de me reinventar”, o que justifica seu sucesso fora do reality.

Ex-BBB Lumena Aleluia anuncia seu primeiro show como comediante

No fim do mês passado, Lumena Aleluia revelou o próximo passo de sua carreira profissional. Depois de ter participado do 'De Férias com o Ex' e aberto uma conta no site de conteúdo adulto Only Fans, a psicóloga anunciou que fará stand-up comedy, já com sua estreia marcada para um evento em Osasco, São Paulo, reforçando sua imagem de reinvenção, atuando em papéis diferentes ao longo do tempo.