Ex-BBB Lumena Aleluia anuncia seu primeiro show como comediante

Após participar do 'De Férias com o Ex' e criar Onlyfans, Lumena irá fazer stand-up comedy

A ex-participante do BBB,Lumena Aleluia, surgiu com uma novidade um tanto quando inusitada. Ela irá embarcar na comédia.

Em seu Twitter, ela colocou o anúncio do stand-up que fará em Osasco, São Paulo. Ela ainda lembrou que é multi-função, atuando em papéis diferentes ao longo do tempo.

Primeiro, ela citou que participou do reality 'De Férias com o Ex'. "Eu sou a pessoa mais aleatória que já passou no BBB. De um reality militando para um pegando os ex-namorados de geral", começou.

Ela ainda citou a faculdade que cursou e que agora está em um aplicativo de conteúdo adulto: "Da Psicologia para o OnlyFans".

"Chegou a hora de mais uma aleatoriedade na minha vida. Partiu stand up! Fiz muitas aulas com o Nego Di, então o sucesso está garantindo", falou sobre o ex-BBB comediante.

Veja o anúncio de Lumena Aleluia: