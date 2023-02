Após velório, Luiza Brunet fala sobre o estado das filhas de Gloria Maria

Luiza Brunet conversou com a imprensa durante o velório e falou sobre o legado de Gloria Maria

Gloria Maria, ícone do jornalismo brasileiro, faleceu na última quinta-feira, 2, em decorrência de um câncer e foi velada no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia fechada para família e amigos na manhã desta sexta-feira, 3. Luiza Brunet (60) compareceu ao enterro e falou com a imprensa sobre o estado das duas filhas da jornalista, Maria e Laura.

“As meninas estão sofrendo bastante, como toda filha. Mas estão sendo amparadas", disse Luiza, que também comentou sobre a morte da jornalista: “A Glória Maria era uma mulher super representativa, uma amiga querida, e a gente não entende a morte quando ela chega, principalmente quando é uma pessoa que o Brasil ama. E o que a gente viu ontem e hoje foi o amor que os brasileiros têm pela Gloia Maria e o meu amor por ela é grande também.”, pontuou com tristeza.

A empresário também recordou algumas memórias com a amiga: "Ela sempre foi muito querida, uma mulher que nos inspira a todo momento. Vou lembrar sempre dessa mulher inspiradora, engraçada, divertida, uma mulher atemporal, única, que começou todo movimento naturalmente. É uma mulher que tem uma força incrível e que vai servir como inspiração para muitas e muitas mulheres que virão.”, disse.

Luiza finalizou a conversa falando sobre o legado de Gloria: “Vou sentir muita falta. A Glória é a mulher mais engraçada e doce que já conheci. Ela demonstrava isso perante às câmeras, mas fora ela era mais engraçada e mais maravilhosa ainda. Uma mulher extraordinária”, elogiou emocionada.

Luiza Brunet saindo de velório de Gloria Maria - Foto/AgNews

Filhas de Gloria Maria dão o último adeus para a mãe durante o velório

Na manhã desta sexta-feira, 3, Laura e Maria compareceram ao velório da mãe, a jornalista Gloria Maria, que faleceu em decorrência de um câncer. Vestidas de branco, as adolescentes chegaram ao velório acompanhadas de familiares e amigos, como Marina Ruy Barbosa (27), uma das melhores amigas de Gloria.