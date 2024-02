Luiza Brunet fala sobre ativismo pelas mulheres: 'Importante é nunca desistir'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a modelo e atriz Luiza Brunet avalia sua luta em prol aos direitos das mulheres

Profissões não faltam no currículo de Luiza Brunet (61). A modelo, empresária, atriz e também ativista, nesta última atribuição, está focada em usar sua voz e prestígio para defender os direitos das mulheres. "Importante é nunca desistir", declara Luiza em entrevista à Revista CARAS.

Cumprindo uma agenda cheia de compromissos, entre eles palestras no Ministério Público e no Senado Federal em Brasília, Luiza começou sua luta em 2016, após entrar para as estatísticas de violência doméstica. Ela denunciou o ex-companheiro e desde então transformou sua dor em ativismo.

No bate-papo, Luiza também comenta que está bastante focada nessa causa, e, inclusive, deseja alcançar ainda mais mulheres para que elas possam ter uma vida melhor. “A sociedade civil sabe que precisa se movimentar para que tudo isso ocorra de forma tranquila e justa. Esta é parte da minha luta. O importante é nunca desistir, e sim lutar por um mundo mais justo para as mulheres.”

Sobre o BBB

Este ano, a filha de Luiza, Yasmin Brunet (35), também modelo, entrou para o elenco da 24ª edição da casa mais vigiada do Brasil, no reality Big Brother Brasil (BBB), a jovem foi alvo de críticas e comentários maldosos com relação ao seu corpo.

Luiza saiu em defesa da filha em suas redes sociais e comentou sobre como esse tipo de “comentário” são formas veladas de violência contra as mulheres.

Recentemente, Luiza também surprendeu ao revelar que a Yasmin sofria de compulsão alimentar, tendo, inclusive, uma relação dificil com a comida desde os 17 anos de idade.