Luiz Fernando Guimarães encanta em rara aparição ao lado do marido e filhos

Discreto em sua vida pessoal, Luiz Fernando Guimarães compartilha foto inédita em família para se declarar ao marido e aos dois filhos

O ator Luiz Fernando Guimarães, que é conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, surpreendeu ao compartilhar uma foto inédita de sua família em suas redes sociais nesta quarta-feira, 6. Ele se derreteu ao posar ao lado do marido, Adriano Medeiros, e dos dois filhos, Dante, de 12 anos, e Olívia, que está com 10 anos.

Através de seu perfil oficial do Instagram, Luiz, que ficou marcado como o eterno 'Rui' na série e filme da Globo 'Os Normais', mostrou que leva uma vida extraordinária e especial ao lado de sua família. Com uma foto na sala de casa, segurando a filha caçula no colo e com o marido e o filho mais velho posando juntos, ele declarou todo o seu amor.

“Bem clichê: meu pilar de sustentação! Como você define a sua família?”, ele legendou uma publicação com um questionamento aos seguidores, que encheram o ator de elogios nos comentários: “Que linda família vocês formam”, disse uma fã: “Nobre e amorosa atitude de adotar um casal de irmãos”, comentou mais uma.

No último final de semana, o ator também compartilhou um registro raro em que os pequenos aparecem brincando com amiguinhos no sítio da família: "Hoje o sítio amanheceu alegre e colorido! Confraternização dos amiguinhos da escola da Olívia. Que prazer recebe-los aqui! Hoje vai ser aquela farra boa!", ele celebrou a ocasião.

Vale lembrar que Luiz Fernando manteve discrição total sobre sua vida pessoal durante décadas. O ator oficializou a sua união com Adriano em 2004, mas manteve o casamento em segredo até 2015, quando decidiu compartilhar publicamente detalhes íntimos, incluindo sua sexualidade, durante uma entrevista ao jornal 'Extra'.

Em 2020, Luiz e Adriano celebraram a chegada de dois filhos por meio de um processo de adoção. Em sua autobiografia, ‘Eu sou uma série de 11 Capítulos’, que foi lançada no final do ano passado, o artista contou que conversou todos os dias por vídeo com os pequenos, que pediram ao juiz para serem adotados por dois pais.

Luiz Fernando celebra três anos da adoção dos filhos:

Em seu perfil no Instagram, Luiz Fernando Guimarães compartilhou alguns registros inéditos ao lado dos filhos para comemorar os três anos que os herdeiros chegaram em sua vida: "Hoje faz exatamente três anos que nos apaixonamos e construímos essa família. Tijolo por tijolo. Literalmente amor à primeira vista”, ele iniciou.

“Ser chamado de Papai, Pai Luiz (achei até estranho de início) e mais recentemente de 'Paeeeeeê' pelo filhote ou 'Papai' pela mocinha é uma bênção diária; Dante e Olívia, nomes que escolhemos de forma democrática: pesquisados por mim e Adriano e com os votos dos pequenos”, Luiz celebrou e revelou detalhes inéditos sobre o processo de adoção.