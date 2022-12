Luisa Sonza deixa comentário em post de Whindersson Nunes

Luisa Sonza agita as redes sociais ao comentar em post do ex-marido, Whindersson Nunes, no domingo de Natal

A cantora Luisa Sonza deu o que falar nas redes sociais neste domingo, 25, por causa de um comentário inesperado. Ela deixou um comentário em um post do ex-marido, o humorista Whindersson Nunes. Os dois estão separados desde abril de 2020. Os fãs do ex-casal ficaram animados com a interação nas redes sociais.

Neste domingo de Natal, Whindersson fez um post nas redes sociais para refletir sobre o ano de 2022 e o que espera viver em 2023. Nos comentários, Luisa Sonza comentou com apenas um emoji de coração vermelho.

O comentário dela teve mais de 22 mil curtidas dos internautas e mais de 400 comentários dos fãs. “Meu Deus, já criei 100 fics diferentes”, disse um seguidor. “Ainda shippo”, declarou outro. “Voltem!”, comentou mais um.

Em seu texto, Whindersson disse: "Essa é a minha retrospectiva 2022, primeiro dia do ano treinando pq esse sou eu atrás de algo. Mais um ano fazendo, me arrependendo, aprendendo, chorando, brincando, curtindo, hypando. Esse ano você experimentou o caos de diversas formas, você foi torturado por mentiras que o seu cérebro te contou e você acreditou, passou meses sem saber o rumo. Eu quero dizer pra você que eu não nasci com essas vida e eu jamais pensei que aos 27 anos esses seriam os flashs do que eu vivi. Pra te falar a verdade, eu achei que nem fosse chegar até o fim de ano vivo, de tanto que esse mundo nos faz pensar o que é que estamos fazendo aqui. Eu não quero ser a pessoa que reclamam da vida perfeita, porque ela não é, e você sabe disso, mas eu quero agradecer por ser como ela é, eu fico feliz por ter tatuagens na cara neste pais e ser tratado com carinho, com educação, as pessoas me chama de senhor (sem necessidade, acho fofo pq a pessoa tá querendo da melhor forma que ela entende, as vezes a pessoa fica feliz de você ter notado que ela quis agraciar você com um elogio que eleva você sabe, eu entendo), muitos abraços, muitos filhos vem de algum lugar, muitas mães são minhas mães pelo Brasil através da minha mãe hahahahah eu acho isso mto legal. As senhorinhas me adoram ficam passando a mão em mim, e eu rocheda no mei da véia kkkkkk aaaai pai para".

E completou: "E tem lugares no mundo que eu não posso frequentar porque tatuagens não são bem vindas, as pessoas trocam de calçada quando me ve, as senhoras fazem sinal da cruz, nem sabe q eu ainda sou atleta pra carregar ela por 10 km se ela desmaiar não minha frente, faço mal só a mim msm mermã kkkkkkkkk Eu vou atrás das experiência não é pq eu tenho dinheiro não, eu lascado já conhecia Deus e o mundo pq eu sou um malandro esperto pra viajar, eu acompanhava grupos turísticos de graça dizendo que eu era uma pessoa muito adiantada do grupo demais, me afastei do meu grupo kkkkkkkkkk assim como eu deixo pessoas fazer desenhos com meus áudios com 30 milhões de views e não reclamo um centavo, pq a vida não é fácil pra todo mundo, eu já precisei demais “dar um jeito”, todo mundo ama esses desenhos, mas não sou eu que faço, e quem faz por favor não bota esses q eu falo mta put@ria pq as crianças decoram".

Por fim, Nunes disse: "Enfim, em 2023 eu vou sumir mais ainda, pq eu vou experimentar uma nova temporada da minha vida com novos personagens, novas skins, pq eu sou assim, tudo no universo está em movimento e eu não sou diferente, eu preciso criar e se eu tiver que dar um tempo eu vou fazer o que eu preciso fazer. Deixo esse vídeo pra ver verem pelos meus olhos de janeiro a dezembro, obrigado 2022, cumpriu sua tarefa no espaço-tempo. Se eu sou especial como dizem, se eu tenho um dom como falam, se eu tenho o poder de mudar a vida de alguém, que o seu caminho pra 2023 seja conhecer a você mesmo, largar certos hábitos q te atrasam, muita sabedoria pra decidir bem, muito Deus no coração pra sentir e escutar essa voz interior que diz quando vc tá errado, que te avisa quando é perigoso, esse mundo por mais que seja cachorro é um mundo muito perfeito, o que é essencial tem em abundância, e o que nós brigamos são só pelas ideias, mas a fome ainda é uma realidade, que nós possamos abrir os olhos de quem não vê que existe miséria e fome, e que o maior são suporte as menores, o grande ajudam os pequenos, que Deus te livre de inveja, do sofrimento, e da dor, pq eu senti muita dor, é tão ruim, se você puder tirar isso de alguém, de alguém forma tire, acabar com a dor de alguém talvez seja o maior dom que nos temos, feliz natal e feliz 2023. Se puder escolhe um nome pra essa música nova aí, depois eu e o tchaira @mathgadelha escolhe o melhor nomo! Presentinho de natal pra vcs curtir aí".