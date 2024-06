Luisa Mell revela trauma após voltar de resgates do Rio Grande do Sul: 'Tenho pesadelos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luisa Mell abriu o coração e revelou detalhes traumáticos vividos durante a experiência como voluntária no Rio Grande do Sul

Luisa Mell revelou que adquiriu um trauma depois que atuou como voluntária no Rio Grande do Sul resgatando animais em estado de vulnerabilidade. Em entrevista à CARAS Brasil, a ativista disse que desde que retornou para São Paulo tem encontrado dificuldade para dormir e sempre tem pesadelos.

"Foi muito difícil, foi inesquecível. Eu até hoje tenho pesadelos com cachorros se afogando, foi muito duro. Eu sempre falo que meu trabalho é muito difícil, porque eu lido com a maldade humana, com o abandono, mas eu saio feliz, eu resgatei, salvei", declarou.

"Eu resgatava, resgatava e sempre tinha muitos deixados para trás numa situação que eles iam morrer no dia seguinte, então foi muito difícil, mas estava valendo a pena, por isso que a gente está salvando", completou.

Vale destacar que durante os resgates, Luisa acabou se machucando e quebrando duas das costelas, o que a fez se afastar do trabalho voluntário em Canoas, uma das regiões da capital gaúcha devastadas.

De volta a São Paulo, ela tem organizado feiras de adoção para pessoas interessadas em cuidar dos bichinhos resgatados durante as enchentes. "Gente, por favor, adotem, esses animais sofreram muito. Eles estão precisando finalmente ter um final feliz para a triste história deles", disse ela, que no primeiro dia do evento levou 110 animais.

Por conta do grande número de resgates, Luisa precisou retomar com o seu projeto social voltado para cuidados de animais, algo que ela havia dado uma pausa no ano passado. "Tive que ter uma estrutura melhor para poder ajudar mais e agora estamos de volta", afirma ela, que está animada com os novos rumos.

