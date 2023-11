Ludmilla relata ter sido vítima de racismo em festa

A cantora Ludmilla revelou em suas redes sociais que foi vítima de racismo em um evento e fãs apontaram o nome do culpado

Nesta quinta-feira, 23, Ludmilla surpreendeu fãs ao vir a público denunciar um caso de racismo que sofreu. A cantora receberá a medalha Tiradentes, a honraria mais alta do estado do Rio de Janeiro. Porém, um deputado se opôs que ela fosse homenageada com a medalha. De acordo com Ludmilla, o motivo para que este político tivesse votado contra a artista receber a honraria seria que ele é racista.

Em seu Instagram, a famosa começou comentando a onda de ataques racistas que vem recebendo nas redes sociais: “Vocês sabem que nesses últimos dias eu tenho sido muito atacada na internet. E eu resolvi que não iria responder as pessoas, porque eu tenho um propósito, um foco. Se eu for ficar parando para responder qualquer ‘Zé Ninguém’ que aparece aqui, eu vou demorar para chegar no meu propósito. Só que hoje, especificamente uma pessoa, eu preciso responder”.

Foi então que a esposa de Brunna Gonçalves começou a relatar o caso de racismo que sofreu deste deputado. “Ele é racista sim. Sim. Sabe o que aconteceu? A gente estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país. Eu estava acompanhada de um cara, e ele conhecia esse cara. Ele chegou nesse cara, na minha cara e na do cara, ‘pô mano, tanta mina gata na festa e você está com essa macaca?’. Assim. Eu e o garoto a gente olhou para a cara dele e começou a discutir com ele. Já veio um monte de gente falando: ‘Não gente, calma, ele é assim mesmo. Ele as vezes passa dos limites’. Eu falei: Mano, não tem calma, para esse tipo de situação não tem calma”, disse.

Após a situação, Ludmilla contou que decidiu ir embora da festa com seu amigo. “Fiquei muito mal. Foi um dos piores racismos que já sofri na minha vida. Quem é mulher preta sabe do que eu estou falando. Fiquei muito mal com isso e nunca esqueci aquela situação naquele dia”, relembrou.

Porém, a dona do hit “Maldivas” encontrou com essa figura mais uma vez, em outra festa. “Eu falei para todo mundo: ‘Não deixa esse garoto chegar perto de mim, não deixa’. Dito e feito. Ele insistiu e se enfiou na roda para falar comigo. Eu falei: ‘Não fala comigo porque você é racista, eu tenho nojo de você. Se eu pudesse eu dava na sua cara agora, sai de perto de mim’”, contou. Ela ainda detalhou o comportamento desse homem na festa: “Ele ficava me olhando com cara de psicopata, com olhar de raiva”.

Ludmilla quis ainda explicitar o motivo por trás do voto deste político: “Então ele votou a medalha, não foi por causa de música nenhuma não, é porque ele é racista mesmo”. Ela ainda revelou que ele tentou negar a acusação: “Sabe aquele tipo de história que você quer esquecer porque dói? Só que hoje eu acordei com um vídeo dele sendo muito hipócrita falando que não era racista. Ele é racista”.

Obviamente, os fãs da dona do álbum “Numanice” quiseram saber de quem se trata. E a cantora deu algumas dicas. “Racista: Comportamento provado; Está na política, onde é inexpressivo; Faz de um político seu Deus; Mentiroso – seu discurso tem outra mtivação; rejeitado pela família”.

Com as dicas e o relato de Ludmilla, diversos seguidores, fãs e internautas apontaram o nome de Thiago Gagliasso, que é deputado no Rio de Janeiro e tem uma relação conturbada com seu irmão, o ator Bruno Gagliasso.

Boas notícias!

Ainda neste mês, o colunista Leo Dias afirmou que Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves podem se tornar mamães em breve. Ainda de acordo com ele, o casal já teria visitado uma clínica de fertilização em Miami, Estados Unidos.

A mãe de Ludmilla confirmou a novidade e celebrou a notícia."Vocês viram a notícia? Vocês sabem o quanto eu estava doida por essa notícia e enfim ela veio. Eu estou muito feliz, muito alegre, muito grata a Deus. Agora vem os meus babies, não é só promessa, vai vir minhas crianças! Eu vou ser a vovó Nazaré, vou raptar a criança para mim. Deus é muito bom o tempo todo, confio!”, disse Silvana Oliveira emocionada.