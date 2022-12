Ludmilla expõe a mãe em brincadeira e leva bronca: ''Vou tirar você também''

Ludmilla expõe o que a mãe publica nos 'Melhores Amigos', e Dona Silvana briga com a filha após descobrir que foi ela quem vazou os vídeos

A cantora Ludmilla (27) acabou levando uma bronca da mãe após expor alguns vídeos íntimos de Dona Silvana nas redes sociais.

Na terça-feira, 13, a artista compartilhou em suas redes sociais alguns registros que sua mãe publica nos Melhores Amigos do Instagram. Após a repercussão, a matriarca da família finalmente descobriu que foi a própria filha quem vazou os vídeos.

Lud publicou uma gravação de tela mostrando o que Dona Silvana posta para os amigos íntimos. "O melhores amigos da minha mãe", escreveu ela, rindo. Nas imagens, a veterana aparece cantando e sorridente em diferentes momentos do dia a dia.

Silvana disse que chegou a tirar pessoas dos Melhores Amigos pensando que tinham vazado seus registros, mas logo descobriu que foi a filha, e enviou um áudio para a cantora, brigando com ela pela brincadeira.

"Ludmilla eu estou te ligando, te mandei mensagens e você não está querendo atender. Eu vou tirar você dos meus melhores amigos, tá?", começou ela.

"Porque você colocou minhas coisas lá no Twitter, agora está tudo aí viralizando, o pessoal tudo olhando as coisas nos melhores amigos e eu aqui bloqueando o povo. Já tirei um monte de gente dos meus melhores amigos, só que foi você, bonita. E agora o que eu vou fazer? Vou tirar você também", reclamou Dona Silvana.

"Gente me ajuda aí, vamo lá no perfil dela pedir pra ela me colocar de novo @silvanassoliveira", se divertiu ainda Ludmilla ao postar a brincadeira em seu perfil no Instagram.

Confira a trollagem de Ludmilla com a mãe:

O melhores amigos da minha mãe href="https://t.co/KAbUD7IDGq">pic.twitter.com/KAbUD7IDGq — LUDMILLA (@Ludmilla) December 13, 2022

Gente eu nunca mais mostro nada pra vocês tô sendo humilhada agora kkkk pic.twitter.com/BG0xQMjRd4 — LUDMILLA (@Ludmilla) December 14, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

