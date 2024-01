Ludmilla exibe corpaço ao curtir dia na praia com a esposa, Brunna Gonçalves

Ludmilla e Brunna Gonçalves aproveitam dia de sol em uma praia no Rio de Janeiro junto com os amigos neste final de semana

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves aproveitaram a tarde deste sábado, 6, para um banho de mar em uma praia no Rio de Janeiro. As duas foram flagradas rodeadas pelos seus amigos enquanto se divertiam ao ar livre.

Inclusive, Ludmilla e Brunna foram fotografadas pelos paparazzi enquanto trocavam abraços e carinhos no mar. Para a ocasião, a cantora apareceu com biquíni preto no estilo fio-dental. Enquanto isso, a dançarina surgiu com maiô laranja e os cabelos mais curtos.

Vale lembrar que as duas estão se preparando para engravidar. Elas pretendem fazer a fertilização in vitro em uma clínica de Miami, nos Estados Unidos, em breve. Elas já iniciar o processo para se prepararem para este momento de suas vidas.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Ludmilla conta detalhes do encontro com Beyoncé

Ludmilla contou detalhes do seu encontro com Beyoncé, nesta sexta-feira, 22, por meio de uma live. A cantora começou a carreira como MC Beyoncé e conheceu a artista norte-americana em Salvador, na Bahia.

"Eu não posso falar muito, mas foi um dia muito mágico, foi muito lindo. Ela é incrível! Ela é humana e maravilhosa. A luz que vem dela preenche o lugar. Ela é tão fofa. Foi tão mágico, foi tão lindo. Foi muito bom. Eu fiquei fazendo carinho na mão dela", disse Ludmilla com um grande sorriso.

"Ludmilla in the house começou bem! Simplesmente, a rainha da música mundial. Eu cheguei no camarim... ai eu não posso falar, mas foi muito bom. Eu não to com a foto ainda, mas vou receber. Quando eu receber vou fazer um pôster e vou pendurar na porta da minha casa", conta a cantora.