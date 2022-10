Ludmilla compra carro luxuoso de mais de R$1 milhão: "Meu novo bebê"

Cantora Ludmilla mostrou seu novo carro nas redes sociais, avaliado em mais de R$ 1 milhão

Redação Publicado em 21/10/2022, às 09h50

Na última quinta-feira, 20, a cantora Ludmilla(27) impressionou a web com sua mais nova aquisição! Nas redes sociais, a artista mostrou seu novo carro, uma Land Rover Effect 0 km, avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Em seu perfil do Instagram, Ludmilla surgiu com uma lace azul e posou em cima do seu novo carro, cujo valor salgado foi pago à vista pela cantora.

Com a sequência de fotos postadas em sua rede social, Ludmilla escreveu: "Meu novo bebê", na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, seguidores de Ludmilla aproveitaram para parabenizar a cantora por sua nova conquista: "O poder da gata", disse um internauta. "Aí sim", ressaltou outro. "Esqueceee", escreveu o terceiro.

Veja o novo carro de Ludmilla:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

DIA DE PRAIA!

Ainda na última quinta-feira, 20,Ludmilla e Brunna Gonçalves (30) aproveitaram o clima quente na praia. O casal foi fotografado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, curtindo um descanso merecido. Donas de corpos esculturais, as duas colocaram as curvas para jogo com biquínis fio dental no estilo cortininha.

Lavando a alma, elas se refrescaram no mar na companhia dos amigos e saíram da água de mãos dadas. Apaixonadas, as duas ainda trocaram beijos na areia.