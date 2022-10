Ludmilla e Brunna Gonçalves ostentam corpaços em dia de praia no Rio

De fio dental, Ludmilla e Brunna Gonçalves colocaram os corpaços para jogo na praia do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 15h53

Ludmilla (27) e Brunna Gonçalves (30) aproveitaram o clima quente desta quinta-feira, 20, na praia. O casal foi fotografado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, curtindo um descanso merecido.

Donas de corpos esculturais, as duas colocaram as curvas para jogo com biquínis fio dental no estilo cortininha.

Lavando a alma, elas se refrescaram no mar na companhia dos amigos e saíram da água de mãos dadas. Apaixonadas, as duas ainda trocaram beijos na areia.

Na última terça-feira, 18, Ludmilla e Brunna Gonçalves marcaram presença no Prêmio Multishow e exibiram looks extremamente ousados e mostraram que não estão para brincadeira.

Fotos: Dilson Silva/AgNews

