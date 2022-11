Lucy Alves fala sobre incêndio que aconteceu nos Estúdios Globo: ‘Todos bem’

Atriz Lucy Alves aproveita para tranquilizar fãs após incêndio que tomou conta dos Estúdios Globo nesta sexta-feira, 18

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 15h19

A atriz Lucy Alves (36) utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira, 18, para acalmar seus fãs depois que um incêndio tomou conta do cenário da novela “Todas As Flores”, dentro dos Estúdios Globos.

“Gente, que loucura, agora fumaça, incêndio nos estúdios. Todo mundo evacuando, é isso”, disse a morena nos stories que fez em seu perfil oficial no Instagram. “Tudo sob controle. Todos bem. É o que importa”, completou ela na legenda da gravação.

Lucy Alves mostra incêndio nos Estúdios Globo - Créditos: Reprodução / Instagram

Globo se pronuncia sobre incêndio em cenário de novela: 'Sem feridos'

O acidente aconteceu nos Estúdios Globo, no antigo Projac, na cidade de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no começo da tarde. “Não havia profissionais no local no momento e não houve feridos”, dizia o comunicado da emissora.

“Pegou fogo hoje, no início da tarde, o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur da novela ‘Todas as Flores’, do Globoplay, localizado na cidade cenográfica, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas. Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio", informaram.